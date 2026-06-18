Megan Moroney «La gira Cloud 9» con JP Saxe y Solon Holt

Charlotte, NC.- Megan Moroney es una cantante de música country originaria de Savannah, Georgia, que saltó a la fama en 2022 con su exitoso sencillo «Tennessee Orange», que alcanzó el puesto número 10 en la lista Billboard Hot Country Songs.
Moroney lanzó su álbum debut, Lucky , en 2023, seguido de Am I OK? en 2024, convirtiéndose en su primer álbum en alcanzar el Top 10 en la lista Billboard 200.
A lo largo de su carrera, ha sido reconocida por instituciones como los ACM Awards (donde ganó el premio a Mejor Artista Femenina Revelación en 2023), los AMAs, los CMT Music Awards y los CMA Awards (donde ganó el premio a Mejor Artista Revelación en 2024).
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En 2025, Moroney recibió el primer premio MTV Video Music Awards a Mejor Artista Country. Además de varias giras como cabeza de cartel y actuaciones como telonero de figuras como Kenny Chesney y Brooks & Dunn, Moroney ha aparecido en festivales como Stagecoach, Lollapalooza y CMA Fest.
Las entradas van desde $142 hasta $772, puede comprar las entradas acá.
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Fechas de la gira de Megan Moroney en 2026
- 29/05/26 – Columbus, OH @ Centro Schottenstein
- 30/05/26 – Indianápolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse
- 06/02/26 – Chicago, IL @ United Center
- 06/05/26 – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena
- 06/06/26 – Greensboro, NC @ First Horizon Coliseum
- 06/08/26 – Atlanta, GA @ State Farm Arena
- 13/06/26 – St. Louis, MO @ Enterprise Center
- 16/06/26 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena
- 18/06/26 – Milwaukee, WI @ Anfiteatro American Family Insurance – Recinto Summerfest
- 20/06/26 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena
- 07/07/26 – Boston, MA @ TD Garden
- 09/07/26 – Brooklyn, Nueva York @ Barclays Center
- 07/10/26 – Newark, NJ @ Prudential Center
- 07/11/26 – Filadelfia, PA @ Xfinity Mobile Arena
- 14/07/26 – Charlotte, Carolina del Norte @ Spectrum Center
- 16/07/26 – Orlando, FL @ Kia Center
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- 17/07/26 – Tampa, FL @ Benchmark International Arena
- 28/07/26 – Denver, CO @ Ball Arena
- 08/01/26 – Portland, OR @ Moda Center
- 08/02/26 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena
- 08/05/26 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center
- 14/08/26 – Dallas, TX @ American Airlines Center
- 15/08/26 – Tulsa, OK @ BOK Center
- 18/08/26 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena
- 21/08/26 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena