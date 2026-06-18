La NASA prueba con éxito su nuevo rover autónomo ERNEST

California.- El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL) completó con éxito una intensa campaña de pruebas en una zona desértica de California utilizando su nuevo prototipo de rover robótico autónomo, bautizado como ERNEST.

En un comunicado detallaron que las siglas corresponden a Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain (Rover de Exploración para Navegar por Terrenos de Pendientes Extremas), un vehículo compacto de cuatro ruedas que logró recorrer de manera continua aproximadamente 16 millas (26 kilómetros) con una intervención humana mínima, marcando un avance sin precedentes en la robótica de exploración espacial.

Asimismo, señalaron que durante los siete días de la campaña de campo, el prototipo ERNEST completó un total de 37 horas de conducción y alcanzó velocidades de hasta 0.6 mph (1 kph).

Acotaron que este registro de velocidad representa un orden de magnitud muy superior al límite de navegación automatizada que poseen actualmente los rovers insignias de la NASA en el Planeta Rojo, como Curiosity y Perseverance. El tecnólogo principal de JPL, Issa Nesnas, enfatizó que este exitoso rendimiento consolida al vehículo como el banco de pruebas idóneo para diseñar futuras misiones lunares y marcianas de largo alcance que exijan cubrir grandes distancias a alta velocidad.

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Programa de Exploración de Marte

Asimismo, señalaron que el diseño de ERNEST, cuyas investigaciones iniciales comenzaron en el año 2022, presenta una longitud de 4 pies (1.2 metros) y evoluciona el tradicional sistema de suspensión pasiva rocker-bogie.

Acotaron que a diferencia del mecanismo utilizado por la NASA en todas sus misiones de exploración superficial desde el rover Sojourner en los años noventa, ERNEST incorpora una suspensión activa con articulaciones motorizadas y un mecanismo de embrague.

En este sentido, enfatizaron que esta tecnología le permite levantar sus ruedas de malla de manera independiente, modificar la distribución de su peso sobre la marcha y adoptar andares especiales, como el caminar sobre ruedas o reptar, para superar obstáculos y pendientes extremas.

Por último, la NASA destacó que el objetivo final del equipo liderado por Hari Nayar es demostrar la viabilidad de construir un vehículo de exploración científica que duplique el tamaño de este prototipo para ejecutar auténticos viajes por carretera interplanetarios. Los esfuerzos actuales cuentan con el financiamiento directo del Programa de Exploración de Marte de la NASA y la Oficina de Integración y Estrategia de Ciencias de la Exploración en Washington, asegurando el futuro de la robótica espacial americana.

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