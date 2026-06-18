FIFA destaca a las 10 promesas del inicio del Mundial

Los Ángeles.- La FIFA presentó un balance oficial con los diez futbolistas juveniles que firmaron actuaciones sobresalientes durante la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026™ en Norteamérica.

En un comunicado, destacaron que este selecto grupo de deportistas ha presentado una temprana y firme candidatura para competir por el prestigioso Premio FIFA al Mejor Jugador Joven, presentado por Aramco.

Explicaron que el galardón, diseñado de forma exclusiva por el Grupo de Estudio Técnico de la institución para distinguir a los talentos nacidos a partir del 1 de enero de 2005, busca encumbrar a las nuevas joyas globales para que sigan los pasos de leyendas como Kylian Mbappé, Thomas Müller o Enzo Fernández.

Por otro lado, señalaron que la primera semana de competición dejó hitos históricos de precocidad goleadora, liderados por las confederaciones de Asia y África.

Destacaron que el atacante australiano Nestory Irankunda se inscribió en los libros de oro de los «Socceroos» como el anotador más joven de su país en los Mundiales con 20 años y 125 días, tras ser elegido el Jugador del Partido por su espectacular golazo de velocidad ante Turquía en Vancouver. Casi en paralelo, el extremo de Senegal, Ibrahim Mbaye, se transformó oficialmente en el goleador africano más joven en la historia de las Copas del Mundo con 18 años y 142 días, al romper las redes de Francia con un potente disparo casi sin ángulo en el New York/New Jersey Stadium.

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Destacan a los jugadores de ofensiva

De la misma manera, señalaron que el despliegue de genialidad ofensiva se extendió a múltiples sedes de la cita ecuménica, donde los mediocampistas y extremos impusieron condiciones.

Destacaron que en el Estadio de Filadelfia, el marfileño de 19 años, Yan Diomandé, se alzó con el premio al mejor jugador tras liderar el triunfo de Costa de Marfil ante Ecuador; mientras tanto, en Toronto, el ghanés de 20 años, Caleb Yirenkyi, se vistió de héroe al anotar un agónico gol en el minuto 95 para batir a Panamá tras un contragolpe fulminante.

Estas actuaciones se sumaron a la electricidad mostrada por el noruego Antonio Nusa en la banda izquierda ante Irak, clave para el primer gol de Erling Haaland, y al desequilibrio del escocés de 20 años Ben Gannon-Doak frente a Haití.

Por último, señalaron que en el plano defensivo, la camada de relevo demostró una madurez táctica de élite que fue elogiada públicamente por sus directores técnicos. El lateral estadounidense de 21 años, Alex Freeman (hijo del campeón del Super Bowl Antonio Freeman y fichaje del Villarreal), deslumbró con una asistencia en el triunfo ante Paraguay, ganándose los aplausos de Mauricio Pochettino. De igual forma, el central de 20 años Luc de Fougerolles justificó la confianza de Jesse Marsch al dominar los duelos aéreos en el empate de Canadá contra Bosnia y Herzegovina, complementando un cuadro de honor medular donde también brilló la elegancia del franco-marroquí de 18 años Ayyoub Bouaddi frente a Brasil y el despliegue del australiano Paul Okon-Engstler.

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