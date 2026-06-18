Festival Afrobrasileño “Sua Casa” celebra la diversidad cultural

Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte se prepara para recibir una nueva edición del Festival Afrobrasileño y Ceremonia del Cinturón de Capoeira “Sua Casa”, un encuentro cultural que reunirá del 18 al 21 de junio a artistas, instructores, estudiantes y familias para celebrar las tradiciones afrodescendientes de Brasil, Venezuela y Estados Unidos. El evento marca el regreso presencial de esta iniciativa comunitaria, que alcanza su séptima edición anual.

Organizado por la Instructora Peruca, la Instructora Reba y la Monitora Cigana de la Escuela Internacional de Capoeira, bajo la supervisión de Mestre Esquilo, el festival busca fortalecer los lazos culturales y promover espacios de aprendizaje, convivencia y reconocimiento para participantes de todas las edades.

El nombre “Sua Casa”, que en español significa “Tu Casa”, refleja precisamente el espíritu inclusivo que caracteriza al evento. Los organizadores explican que la celebración no solo reconoce a los nuevos estudiantes que reciben su primer cordón dentro de la práctica de la capoeira, sino también a quienes han dedicado años de formación y crecimiento dentro de esta disciplina afrobrasileña.

La programación contempla una amplia variedad de actividades culturales y educativas. Los asistentes podrán participar en talleres y exhibiciones de capoeira, clases de samba, demostraciones culinarias con degustaciones, presentaciones de poesía hablada y expresiones musicales vinculadas a la diáspora africana. Uno de los momentos más esperados será la presentación del tambor venezolano en honor a la festividad de San Juan, una tradición profundamente arraigada en diversas comunidades venezolanas.

Además de promover el intercambio cultural, el festival busca resaltar la influencia africana en las manifestaciones artísticas de América Latina y fomentar el conocimiento de estas expresiones entre nuevas generaciones. Los organizadores destacan que el evento mantiene un enfoque familiar y comunitario, por lo que invita tanto a practicantes experimentados como a personas que desean acercarse por primera vez a estas tradiciones.

La capoeira ocupa un lugar central dentro de la celebración. Esta manifestación cultural brasileña combina elementos de arte marcial, danza, música y acrobacia, y surgió como una forma de resistencia cultural entre las poblaciones africanas esclavizadas en Brasil. Con el paso de los años, su práctica se expandió por distintos países y hoy constituye un símbolo de identidad y preservación cultural.

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Los organizadores esperan la participación de invitados nacionales e internacionales durante los cuatro días de actividades. Más allá de las presentaciones y ceremonias, “Sua Casa” busca consolidarse como un espacio de encuentro donde la diversidad cultural, la inclusión y el sentido de comunidad ocupen un papel protagónico.

Para quienes asistan, el festival ofrecerá una oportunidad única para conocer de cerca las tradiciones afrobrasileñas y venezolanas, compartir experiencias y celebrar la riqueza cultural que une a distintas comunidades a través de la música, el movimiento y la historia.

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