EE.UU. y Honduras refuerzan seguridad y logran extradiciones

Tegucigalpa.- El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, arribó a Honduras para encabezar una serie de reuniones bilaterales de alto nivel destinadas a fortalecer la cooperación en seguridad.

A través de las redes sociales se conoció que la visita oficial tiene como eje central consolidar los esfuerzos conjuntos para combatir el narcoterrorismo y bloquear de manera contundente la influencia de actores maliciosos en el hemisferio occidental, reafirmando los compromisos estratégicos entre ambas naciones para este año 2026.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan is in #Honduras today and met with Defense Minister Enrique Rodríguez Burchard and Chief of Defense Brig. Gen. Héctor Benjamín Valerio Ardón. Discussions focused on strengthening the U.S.-Honduras security partnership, including… pic.twitter.com/hnYjVmDHn1 — U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

Durante su estancia, el general Donovan sostuvo encuentros clave con el ministro de Defensa hondureño, Enrique Rodríguez Burchard, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón.

Destacaron que en las mesas de trabajo se destacó el papel fundamental de Honduras como miembro activo de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una plataforma multilateral comprometida con la neutralización del crimen organizado transnacional y la pacificación de la región centroamericana.

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Extraditan a dos peligrosos fugitivos

Por otro lado, tras la estrecha colaboración binacional, el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Gobierno de Honduras coordinaron con éxito el arresto y la extradición de dos peligrosos fugitivos.

La operación, ejecutada a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la fiscalía estadounidense, concluyó el miércoles 17 de junio con el traslado definitivo de los sospechosos hacia territorio norteamericano, marcando un duro hito en el combate contra la impunidad en delitos transfronterizos.

.@TheJusticeDept Office of International Affairs and the Government of Honduras secured the arrest and yesterday’s extraditions from Honduras of two alleged child sex abusers including a Honduran national wanted in Comanche County, Oklahoma for child sex offenses and a Nicaraguan… — U.S. Department of Justice – International (@USDOJ_Intl) June 18, 2026

En las redes sociales, indicaron que los individuos extraditados enfrentan cargos penales graves en la justicia estadounidense por abuso sexual contra menores de edad en distintas jurisdicciones del país.

Señalaron que el primer procesado es un ciudadano de nacionalidad hondureña requerido por las autoridades del condado Comanche, en el estado de Oklahoma; mientras que el segundo prófugo es un sujeto de nacionalidad nicaragüense que era activamente buscado en el condado Harris, Texas, bajo imputaciones de abuso sexual continuo contra un menor.

Por último, destacaron que con este despliegue interagencial, las delegaciones de Washington y Tegucigalpa ratificaron que las fronteras internacionales no servirán de refugio para evadir la acción de los tribunales.

Ambos gobiernos concluyeron sus respectivos pronunciamientos oficiales reiterando su firme determinación de mantener canales abiertos de inteligencia y asistencia legal mutua, garantizando que los criminales rindan cuentas ante la ley y protegiendo de forma prioritaria la integridad de las comunidades más vulnerables del continente.

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