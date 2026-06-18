Detienen 13 indocumentados por usar identidades falsas para trabajar

Kentucky.- Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en coordinación con múltiples socios federales, anunciaron que ejecutaron un operativo táctico en Paducah, Kentucky, que derivó en el arresto de 13 extranjeros en situación irregular.

En un comunicado, explicaron que la intervención civil se concretó tras confirmarse que el grupo utilizaba de manera ilegal números de Seguro Social auténticos pertenecientes a ciudadanos estadounidenses legítimos con el único propósito de evadir los controles y asegurar puestos de trabajo en una empresa local de suministro de ventanas.

Detallaron que un gran jurado federal emitió acusaciones formales contra ocho de los detenidos, originarios de México, Guatemala y España.

Esperan procesos de deportación

Por otro lado, explicaron que las minuciosas investigaciones lideradas por la base de HSI en Bowling Green demostraron que los procesados utilizaron el esquema de falsificación de manera ininterrumpida entre junio de 2021 y agosto de 2025.

El reporte aclaró que los cinco extranjeros restantes arrestados que no enfrentan cargos penales directos permanecerán bajo custodia de ICE en espera de sus respectivos procesos de deportación.

De la misma manera, se refirieron que el modus operandi consistía en la manipulación y alteración de datos de identidad para rellenar los Formularios I-9 de Verificación de Elegibilidad de Empleo.

En este sentido, señalaron que los ocho imputados por el uso fraudulento de los números de Seguro Social fueron identificados formalmente por la fiscalía de la nación. El grupo está compuesto por los ciudadanos mexicanos Daniel Martínez Cruz, Manuel Martínez García y Julio Venture Hernández; los guatemaltecos Joel Gómez, Juan Pastor González, Marcelina Juárez-Vicente y Ricardo López; y la ciudadana de nacionalidad española Ana Osorio Louzado. Cada uno de los acusados enfrenta una pena potencial de hasta cinco años de prisión en una penitenciaría federal.

El director interino de la oficina de campo de ICE en Louisville, Luis Aguirre, enfatizó de manera categórica que la usurpación de identidades para desplazar la mano de obra legal no es un delito sin víctimas.

Por su parte, el agente especial interino de HSI Nashville, Dennis M. Fetting, puntualizó que este golpe conjunto ratifica el compromiso inquebrantable de las agencias de seguridad para salvaguardar la integridad de los lugares de trabajo en los Estados Unidos, asegurando que todo aquel que intente eludir la ley federal será procesado.

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