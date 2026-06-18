Gastonia, NC.- Tras varios meses de espera y evaluación de las condiciones climáticas, las autoridades responsables de Dallas Park anunciaron la apertura oficial del parque acuático Splash Pad para la temporada de verano. La instalación comenzó a recibir visitantes el 17 de junio en su horario habitual de funcionamiento, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La decisión llegó después de que los administradores del parque aplazaran inicialmente la apertura debido a la persistente sequía que afecta a la región. A comienzos del año, los responsables de la instalación optaron por retrasar el inicio de las actividades como medida preventiva, con el objetivo de administrar de manera responsable los recursos hídricos disponibles.

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Durante ese período, las autoridades esperaron una mejora en las condiciones meteorológicas que permitiera aliviar el déficit de agua registrado en la zona. Sin embargo, la sequía continuó afectando a la comunidad durante los meses siguientes, lo que obligó a realizar nuevas evaluaciones antes de tomar una decisión definitiva.

Finalmente, los administradores determinaron que la operación del Splash Pad resultaba compatible con los esfuerzos de conservación del agua gracias a la tecnología utilizada por la instalación. A diferencia de muchos parques acuáticos tradicionales, el sistema del Dallas Park Splash Pad funciona mediante un circuito cerrado que filtra, recicla y reutiliza prácticamente toda el agua empleada durante las actividades recreativas.

Los responsables del parque explicaron que el consumo real de agua se limita principalmente a las pequeñas pérdidas generadas por evaporación y a los procesos periódicos de limpieza y mantenimiento de los filtros. Esta característica permitió que la instalación operara con una cantidad significativamente menor de agua en comparación con los parques acuáticos convencionales que utilizan sistemas de flujo continuo.

Las autoridades consideraron que esta modalidad ofrecía una alternativa equilibrada entre la necesidad de preservar los recursos naturales y el deseo de mantener espacios recreativos accesibles para las familias durante la temporada de verano.

La apertura también representó una oportunidad para que niños y adultos disfrutaran de actividades al aire libre en medio de las altas temperaturas características de esta época del año. Los administradores destacaron que el parque continuó aplicando medidas destinadas a garantizar la seguridad de los visitantes y la calidad del agua utilizada en las instalaciones.

Además, agradecieron la comprensión y paciencia mostradas por la comunidad durante los meses en que el parque permaneció cerrado. Muchos residentes habían seguido de cerca la evolución de la sequía y comprendieron las razones detrás del aplazamiento inicial.

Con la reapertura concretada, Dallas Park inició una nueva temporada de verano apostando por la recreación responsable y demostrando que es posible ofrecer espacios de entretenimiento familiar mientras se mantienen políticas orientadas a la conservación eficiente del agua.

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