Colombia e Inglaterra pisan fuerte en el Mundial

Ciudad de México.- La FIFA oficializó los resultados de una intensa jornada correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026™, en la cual las selecciones de Colombia e Inglaterra cumplieron con los pronósticos en sus respectivos estrenos.

Destacaron que las potencias de Colombia e Inglaterra ratificaron su jerarquía al conseguir sólidas victorias en sus respectivos debuts, mientras que el seleccionado de Ghana firmó un ajustado triunfo.

En las acciones correspondientes al Grupo K, la selección de Colombia asumió el liderato en solitario tras derrotar con autoridad 3-1 al combinado de Uzbekistán.

Matchday 7 ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

El conjunto cafetero desplegó un fútbol altamente ofensivo para doblegar la resistencia del cuadro asiático y sumar sus primeras tres unidades en el certamen.

📸 ¡𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐 𝑴𝑼𝑵𝑫𝑰𝑨𝑳 𝒆𝒎𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒓𝒂! 🫶 𝑺𝒐𝒎𝒐𝒔 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑴𝑩𝑰𝑨 𝒚 𝒚𝒂 𝒅𝒊𝒋𝒊𝒎𝒐𝒔 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑬𝑵𝑻𝑬 𝑬𝒏 𝒍𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒄𝒊𝒕𝒂 𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕𝒂𝒍 😮‍💨🔝 🇨🇴 3-1 🇺🇿

⚽️ Daniel Muñoz, Luis Díaz, Jáminton Campaz… pic.twitter.com/AZOcXroahI — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 18, 2026

Por su parte, el Grupo L regaló un electrizante espectáculo en las redes donde la selección de Inglaterra se impuso por un contundente 4-2 ante Croacia.

Colombia e Inglaterra en los primeros lugares de sus grupos

A través de los medios de comunicación se conoció que el conjunto de los «Tres Leones» dio una auténtica exhibición de pegada y fluidez colectiva para llevarse los tres puntos, superando el pundonor del combinado balcánico en un choque que se perfilaba como el más atractivo de la cartelera y que cumplió con creces las expectativas de la afición.

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La actividad de este mismo sector cerró con el juego entre Ghana y Panamá, el cual se saldó con una ajustada victoria de 1-0 a favor de las «Estrellas Negras».

La escuadra africana aprovechó al máximo un descuido en la zaga centroamericana para inclinar la balanza a su favor, propinando un duro golpe al seleccionado canalero. Con este marcador adverso, Panamá se queda momentáneamente en el fondo de la clasificación y sin margen de error para sus próximas presentaciones oficiales.

How things look after match round one. 🔢#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

Por último, es de destacar, que tras el cierre de este emocionante ciclo de compromisos, las tablas de posiciones oficiales de la FIFA dejan a Colombia e Inglaterra en la cima de sus respectivas zonas.

Los cuerpos técnicos de los ocho planteles involucrados iniciarán de inmediato las labores logísticas y de recuperación física de cara a la crucial segunda fecha, donde se comenzarán a perfilar los primeros clasificados a las rondas de eliminación directa en la cita norteamericana.

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