CDC advierte por brote de Salmonella vinculado a aves de corral

Washington.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una actualización urgente de su alerta de seguridad tras confirmarse 513 casos de infección por Salmonella vinculados al contacto con aves de corral de traspatio.

La investigación publicada en su portal web, que permanece oficialmente abierta, abarca actualmente ocho brotes multiestatales que se han extendido por 42 estados y el territorio de Puerto Rico.

De la misma manera, el balance de las autoridades sanitarias detalla que, del total de personas afectadas (que incluye 329 nuevos contagios reportados), 134 han requerido hospitalización y se ha registrado un fallecimiento a causa de la bacteria.

Salmonella Outbreak Update: 513 people sick, 134 hospitalized with 1 death, in 42 states and Puerto Rico from contact with backyard poultry. Backyard poultry can carry Salmonella germs that can make you sick. Take steps to keep yourself and your flock healthy.… pic.twitter.com/AVN4eMaBOk — CDC (@CDCgov) June 17, 2026

Destacan los casos en niños menores de cinco años

Por otro lado, los datos estadísticos oficiales revelan que un cuarto (25 %) de los pacientes contagiados en estos brotes corresponde a niños menores de 5 años, un grupo demográfico altamente vulnerable a sufrir complicaciones de salud.

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Asimismo, los epidemiólogos destacaron que el brote de mayor magnitud presenta una particularidad: un número inusualmente alto de personas reportó haber tenido contacto directo con patos.

En este sentido, los CDC advirtieron que cualquier ave de corral puede albergar de manera natural la bacteria en su organismo y propagarla a su entorno inmediato, aunque los animales luzcan completamente limpios y saludables.

Asimismo, para mitigar el riesgo de transmisión, los organismos de salud pública enfatizaron la necesidad de lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de manipular a los animales o sus huevos.

Por último, los CDC detallan que las recomendaciones prohíben estrictamente besar, acurrucar, comer o beber cerca de las aves, debido a la facilidad con la que los gérmenes se transfieren a la boca.

De igual forma, instaron a los criadores a mantener y limpiar todos los suministros de cuidado, como calzado del gallinero y contenedores de alimento, fuera de la vivienda para evitar trasladar la contaminación al interior del hogar.

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