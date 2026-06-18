Caen 15 personas por millonario desfalco en ayuda social

Massachusetts.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la imputación y arresto de 15 individuos, entre ellos, 11 extranjeros indocumentados y 4 ciudadanos estadounidenses, quienes son acusados de defraudar más de 1.4 millones de dólares en programas de asistencia pública en Massachusetts.

En un comunicado, explicaron que los acusados vulneraron múltiples redes de seguridad social mediante la obtención ilícita de fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el sistema de salud MassHealth, así como subsidios federales por discapacidad y desempleo, generando un alto costo para los contribuyentes.

Al respecto, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, advirtió de manera contundente que el gobierno no tolerará la explotación de los sistemas de ayuda ciudadana.

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Serán expulsados después de cumplir su sentencia

Tras señalar en la declaración oficial que los implicados privaron a los ciudadanos estadounidenses de recursos que legítimamente necesitaban, Mullin ratificó que una vez que los extranjeros involucrados enfrenten los veredictos correspondientes ante la justicia penal, serán expulsados de manera expedita del territorio nacional bajo la premisa de priorizar los intereses del pueblo americano.

Por otro lado, los expedientes del tribunal revelaron desfalcos individuales masivos y el uso de identidades robadas para evadir la fiscalización de las agencias de control.

🚨Justice Department CHARGES 11 ILLEGAL ALIENS Among 15 in $1.4M Benefit Fraud Crackdown in Massachusetts “These cases highlight a broader, deeply troubling pattern: the exploitation of America’s safety-net by illegal aliens,” said Assistant Attorney General Colin McDonald.… pic.twitter.com/ZvUH6yhQA5 — National Fraud Enforcement Division (@DOJFraudDiv) June 18, 2026

Detallaron , que entre los casos más graves destaca el de Heriberto Rodríguez, de Framingham, imputado por fraude de pasaportes y de SNAP tras desviar un total de 546.463 dólares en asistencia médica, habitacional y de Seguro Social.

Asimismo, el dominicano Mario Báez Romero fue procesado por fraude de identidad agravado tras ser descubierto originalmente en mar abierto por una patrulla marítima cerca de Key Biscayne, Florida, en mayo de 2026.

En este sentido, señalaron que esta ofensiva judicial es coordinada de manera directa por el Benefit & Voter Fraud Team de Massachusetts, creado el 26 de marzo de 2026 por la fiscal federal Leah B. Foley.

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