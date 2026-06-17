RD Congo amarga el debut de Portugal

Houston.- La selección de la República Democrática del Congo firmó una hazaña histórica al empatar 1-1 frente a la selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El compromiso oficial, correspondiente a la primera jornada del Grupo K, se disputó el miércoles 17 de junio en el Houston Stadium de Texas ante una ferviente afición que presenció el regreso del conjunto africano a la máxima cita futbolística tras 52 años de ausencia.

Expertos deportivos destacaron que el inesperado resultado sacudió por completo los pronósticos de la zona, dejando un amargo estreno para las filas europeas.

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Yoane Wissa sorprendió en los últimos minutos del primer tiempo

Por otro lado, a través de diversos medios de comunicación se conoció que el combinado luso se adelantó de forma temprana en el marcador gracias a una anotación del joven mediocampista João Neves al minuto 6 de juego.

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Tras una intensa presión inicial, Neves capitalizó una jugada colectiva para batir al guardameta africano Lionel Mpasi y decretar un 1-0 que hacía prever un dominio absoluto de los dirigidos por Roberto Martínez. A pesar de contar en la cancha con la titularidad histórica de Cristiano Ronaldo en su sexto Mundial consecutivo, el cuadro europeo adoleció de contundencia en los tres cuartos de cancha y careció de claridad para ampliar la ventaja.

Asimismo, es de destacar que cuando parecía que Portugal se marcharía al descanso con el triunfo parcial, Yoane Wissa anotó un gol memorable para desatar la locura congoleña al minuto 45+5. El delantero aprovechó un centro preciso lanzado por Arthur Masuaku desde un tiro de esquina para conectar un certero y potente cabezazo directo al ángulo superior izquierdo, dejando sin opciones al arquero Diogo Costa.

#Deportes #17Jun República Democrática del Congo marca su primer gol histórico en un Mundial y sacude el Grupo K del 2026. #mundialdefútbol2026 🎬 @DSports pic.twitter.com/w62nZGcrwt — 🟣Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) June 17, 2026

Además, expertos deportivos destacaron que durante la segunda mitad, el planteamiento táctico y el orden defensivo de RD Congo resistieron con firmeza las insistentes arremetidas lusitanas. Con una zaga liderada por el experimentado Chancel Mbemba, el conjunto africano logró neutralizar dos claras oportunidades de peligro generadas por el propio Cristiano Ronaldo y cerró los espacios a figuras de la élite como Bernardo Silva y Bruno Fernandes.

Creyeron… 𝐲 𝐥𝐨 𝐡𝐢𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧. 🇨🇩 República Democrática del Congo empata a Portugal en su estreno en el Mundial con su primer gol histórico a cargo de Wissa.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/g3jujSOtAm — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 17, 2026

Tras este electrizante debut, la delegación de Portugal buscará corregir el rumbo frente a los uzbekos, mientras que la aguerrida República Democrática del Congo medirá fuerzas contra el combinado colombiano el martes 23 de junio, con la firme convicción de seguir haciendo historia en suelo norteamericano.

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