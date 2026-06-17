Vance, NC.- Una amplia investigación contra el tráfico de drogas en los condados Vance y Warren culminó con la presentación de decenas de cargos por delitos graves, la incautación de importantes cantidades de sustancias ilícitas y el decomiso de armas de fuego. La operación, denominada “Operation Drop the Mike”, reunió durante seis meses a múltiples agencias policiales y federales en un esfuerzo coordinado para desarticular redes de distribución de narcóticos en la región.

Las autoridades iniciaron el operativo en enero de 2026 y desarrollaron una serie de acciones encubiertas que permitieron identificar a presuntos distribuidores de drogas. Como parte de la investigación, los agentes realizaron cerca de 20 compras controladas de sustancias ilegales con el objetivo de recopilar pruebas y documentar actividades vinculadas al narcotráfico.

Los resultados de la operación reflejan el alcance de la investigación. Hasta el momento, las autoridades han acusado a 14 residentes por diversos delitos relacionados con drogas, aunque los investigadores no descartan nuevas detenciones en las próximas semanas. Además, los fiscales presentaron un total de 76 cargos por delitos graves derivados de las evidencias obtenidas durante el proceso.

La ejecución de siete órdenes de registro permitió a los equipos de investigación localizar y decomisar importantes cantidades de sustancias ilícitas. Entre los hallazgos destacan 33.925 unidades de dosificación de heroína, 3.518 gramos de metanfetamina y 1.109 gramos de fentanilo, una droga sintética que continúa generando preocupación entre las autoridades sanitarias y de seguridad debido a su alta potencia y riesgo de sobredosis.

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Los agentes también incautaron 14 gramos de crack, 991 gramos de marihuana y 11 armas de fuego. Según los investigadores, la presencia de armamento en operaciones de narcotráfico representa un factor de riesgo adicional para las comunidades afectadas por este tipo de actividades criminales.

La operación contó con la participación de varias agencias locales, estatales y federales. Entre ellas figuran el Departamento de Policía de Henderson, la Oficina del Sheriff del Condado Vance, el Departamento de Policía de Wake Forest, la Oficina del Sheriff del Condado Warren, la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), a través de su Fuerza de Tareas de Calles Seguras.

Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación interinstitucional para combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Los investigadores continúan analizando la evidencia recopilada y mantienen abiertas varias líneas de investigación relacionadas con posibles colaboradores y redes de distribución asociadas a los acusados.

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Mientras avanzan los procesos judiciales, los organismos participantes consideran que la operación representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en la región durante los últimos meses y reafirma el compromiso de las autoridades con la seguridad de las comunidades de Vance y Warren.

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