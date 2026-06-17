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Opción Fin de Semana: Celebra el Día de Padre

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Opción Fin de Semana: Celebra el Día de Padre
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Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Se viene el Día del Padre y hay diferentes opciones para celebrarlo en las Carolinas con actividades gratuitas y divertidas para celebra al rey de la casa en familia. Desde una exhibición de autos hasta cruceros o mini golf ¡Podrá celebrar a papá a lo grande!.

Exhibición de autos del Día del Padre en Jekyll & Hyde Taphouse and Grill 

Jekyll & Hyde Taphouse and Grill — North End Matthews, ubicado en 316 North Trade Street, Matthews, Carolina del Norte, organiza una exhibición de autos por el Día del Padre el domingo 21 de junio de 2026, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Cortesía: Jekyll & Hyde Taphouse and Grill

La entrada es gratuita. Si desea participar con un coche, la cuota es de 20 dólares, y lo recaudado se destinará a organizaciones locales de rescate de animales.

Lee también: Entradas a Carowinds a Bajo Precio por Día del Padre

Busca las actualizaciones en el evento de Facebook .

El evento incluye:

  • Trofeos para los mejores vehículos
  • Rifas y premios
  • Sesión en directo de DJ Skid

Minigolf gratis para papás en el parque de diversiones Mr. Putty’s el Día del Padre

Los papás juegan minigolf GRATIS en Mr. Putty’s Fun Park , 2333 Dam Road, Tega Cay, Carolina del Sur, el Día del Padre, domingo 21 de junio de 2026.

Cortesía: Mr. Putty’s

La atracción está abierta de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Otras actividades en el parque de atracciones Mr. Putty’s Fun Park:

  • Lanzamiento de hachas
  • Saltador de puenting
  • Zona de desafío

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  • Manos de cera
  • Circuito de cuerdas y tirolina
  • Escalada de madera
  • Coches que chocan

Cruceros Clásicos de Monroe 

La asociación Classic Cruisers of Monroe organiza o publicita varias concentraciones de coches clásicos con regularidad. ¡Sigue leyendo para ver la lista!

Cortesía: Classic Cruisers of Monroe

Asegúrate de consultar la página de Facebook de Classic Cruisers of Monroe para estar al tanto de cualquier actualización del calendario.

El evento Classic Cruisers of Monroe Cruise-in se celebra el tercer domingo de cada mes, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en el centro comercial Poplin Place, situado en 3001 W Roosevelt Blvd, Monroe, NC.

Video: Día del Padre en el Perú

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