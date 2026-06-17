Opción Fin de Semana: Celebra el Día de Padre

Charlotte, NC.- Se viene el Día del Padre y hay diferentes opciones para celebrarlo en las Carolinas con actividades gratuitas y divertidas para celebra al rey de la casa en familia. Desde una exhibición de autos hasta cruceros o mini golf ¡Podrá celebrar a papá a lo grande!.

Exhibición de autos del Día del Padre en Jekyll & Hyde Taphouse and Grill

Jekyll & Hyde Taphouse and Grill — North End Matthews, ubicado en 316 North Trade Street, Matthews, Carolina del Norte, organiza una exhibición de autos por el Día del Padre el domingo 21 de junio de 2026, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

La entrada es gratuita. Si desea participar con un coche, la cuota es de 20 dólares, y lo recaudado se destinará a organizaciones locales de rescate de animales.

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