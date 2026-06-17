Messi firma un hat-trick de leyenda en el debut argentino

Kansas.- La selección de Argentina inició con autoridad la defensa de su corona en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al golear 3-0 a Argelia en el Estadio Kansas City.

El encuentro de la primera jornada del Grupo J, efectuado el martes 16 de junio se convirtió en un monólogo absoluto comandado por Lionel Messi, quien anotó los tres goles de la victoria.

Asimismo, es de destacar que con este resultado idóneo en Misuri, el combinado dirigido por Lionel Scaloni sumó sus primeros tres puntos y asumió el liderato provisional de su sector.

3 goals, 3 points, 1 Messi. #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Messi comenzó a golear desde los primeros minutos

Por otro lado medios de comunicación, señalaron que el festival ofensivo del legendario capitán argentino comenzó en la primera mitad antes de desatar la locura en las tribunas. Al minuto 16, Messi abrió el marcador con un potente remate de pierna izquierda que debió ser validado por el sistema de videoarbitraje (VAR).

En el complemento, el astro amplió la ventaja al minuto 59 al aprovechar con agilidad un rebote corto del arquero Luca Zidane tras un bombazo de Alexis Mac Allister, y sentenció el compromiso al minuto 75 con un golazo desde fuera del área antes de salir sustituido bajo una ensordecedora ovación.

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De la misma manera, destacaron que Lionel Messi superó oficialmente las marcas de los históricos goleadores Ronaldo Nazário y Gerd Müller en los Mundiales. Al concretar su segundo tanto de la noche, el rosarino rebasó los 14 goles del alemán Müller e igualó temporalmente los 15 del «Fenómeno» brasileño.

Lionel Messi is now the joint top #FIFAWorldCup goalscorer 🔝📊 pic.twitter.com/0wtOUS2ylM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Solo quince minutos después, con su espectacular triplete, Messi superó de largo a Ronaldo y alcanzó la mítica cifra de 16 goles totales, escalando a la cima absoluta de los máximos artilleros de las Copas del Mundo junto al germano Miroslav Klose.

Además, expertos deportivos coincidieron que el planteamiento estratégico de Scaloni anuló por completo el bloque defensivo compacto y las transiciones rápidas del conjunto africano. La medular albiceleste, controlada con fluidez por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, manejó los hilos del partido a placer, permitiendo que debutantes mundialistas como Facundo Medina, Nicolás González y el juvenil Nico Paz sumaran valiosos minutos en un andamiaje colectivo sólido que no pasó ningún tipo de sobresaltos en la zaga.

Por último, es de mencionar que la delegación de Argentina enfocará sus labores logísticas en la preparación de su segundo compromiso oficial. El cuadro campeón del mundo lidera el Grupo J junto a Austria, escuadra que venció en la misma fecha por 3-1 a Jordania. El esperado choque entre sudamericanos y europeos se disputará el próximo lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, una cita de altísimo calibre donde la Albiceleste buscará sellar su boleto anticipado a la ronda de eliminación directa.

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