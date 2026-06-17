York, SC.- Las autoridades de Carolina del Sur mantienen activa la búsqueda de Ángel Gustavo Rivera Montañez, un joven latino de 19 años que desapareció en la localidad de York. Familiares y organismos de seguridad solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizarlo lo antes posible.

Rivera Montañez fue visto por última vez en York, una ciudad ubicada al sur de Charlotte, Carolina del Norte. Desde entonces, sus allegados desconocen su paradero, situación que ha generado una creciente preocupación debido a que el joven padece autismo.

Los investigadores consideran posible que Ángel Gustavo se encuentre fuera de York y no descartan su presencia en comunidades cercanas como Charlotte o Belmont. Por esa razón, los esfuerzos de búsqueda abarcan varias zonas de la región y cuentan con el apoyo de distintas agencias de seguridad.

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La familia del joven ha difundido mensajes a través de redes sociales y canales comunitarios con el propósito de ampliar el alcance de la búsqueda. Sus seres queridos destacan la importancia de compartir cualquier dato que pueda contribuir a encontrarlo.

Especialistas en personas desaparecidas señalan que los casos que involucran a individuos con trastornos del espectro autista requieren una respuesta rápida debido a que estas personas pueden experimentar dificultades para comunicarse, orientarse o solicitar ayuda cuando se encuentran lejos de su entorno habitual.

Las autoridades pidieron a residentes, comerciantes y conductores mantenerse atentos ante cualquier posible avistamiento. También recomendaron revisar cámaras de seguridad privadas y reportar de inmediato cualquier información relevante.

La desaparición ha movilizado a familiares, amigos y miembros de la comunidad latina, quienes continúan difundiendo la fotografía y los datos del joven con la esperanza de lograr su pronta localización.

Los organismos encargados de la investigación reiteraron que cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría resultar clave para reconstruir sus movimientos recientes y facilitar las labores de búsqueda.

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Quienes posean información sobre el paradero de Ángel Gustavo Rivera Montañez pueden comunicarse con el número de emergencias 911 en caso de una situación inmediata. También pueden contactar al oficial Tuner, responsable del caso, a través del número 803-628-3059.

La familia habilitó además una línea directa para recibir información. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con Lillian Montañez, tía del joven, al número 787-224-9144.

Mientras continúan los operativos de búsqueda, familiares y autoridades mantienen el llamado a la solidaridad ciudadana. Cada reporte recibido podría acercar a los investigadores a una pista determinante y contribuir al regreso seguro de Ángel Gustavo Rivera Montañez junto a sus seres queridos.

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