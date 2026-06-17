Infantino celebra récord de un millón de fans en el Mundial

Washington.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró un hito histórico para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al anunciar de forma oficial que más de un millón de aficionados ya han ingresado a los estadios.

A través de las redes sociales se conoció que esta masiva asistencia de espectadores en las tribunas se registró durante los primeros cinco días de competición en las diversas sedes de Estados Unidos, México y Canadá, consolidando un arranque de torneo sin precedentes que ratifica el éxito organizativo y logístico de la cita ecuménica.

Asimismo, el máximo dirigente del balompié global expresó su entusiasmo con un efusivo mensaje destacando que «¡Wow, un millón de aficionados en los estadios!».

De la misma manera, Infantino extendió un sincero agradecimiento a los hinchas de todas las nacionalidades que han llenado por completo las instalaciones deportivas, asegurando que la fiebre mundialista se ha apoderado definitivamente del continente norteamericano y que la respuesta del público masivo ha superado cualquier proyección inicial de la federación.

Thank you for your incredible support at @FIFAWorldCup 2026 so far! 👏❤️ pic.twitter.com/pT47hMoVql — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Destacan los juegos de apertura

Por otro lado, se conoció que las estadísticas oficiales de asistencia destacan compromisos multitudinarios, liderados por el partido de apertura entre México y Sudáfrica que congregó a 80.824 espectadores en el Estadio Azteca.

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Asimismo, las canchas lucieron repletas durante el primer fin de semana de actividad en frentes norteamericanos como Miami, Los Ángeles y Atlanta, demostrando el enorme interés de los consumidores por presenciar el inédito formato expandido que reúne a 48 selecciones nacionales.

Celebrating one MILLION fans at stadiums during @FIFAWorldCup 2026! 😍 Thank you for your support 🙌 pic.twitter.com/N2YI1u5lE4 — FIFA (@FIFAcom) June 16, 2026

De la misma manera, Infantino defendió la política de precios establecida para el mercado norteamericano argumentando que responde a una demanda sin precedentes en la historia del deporte, revelando además la reciente liberación de un lote de 130.000 localidades adicionales con un costo base de 60 dólares para contrarrestar el mercado de reventa ilegal.

Por último, recalcó que cada dólar recaudado por concepto de entradas será reinvertido íntegramente en el desarrollo del fútbol base a nivel global. Con múltiples grupos y planteles aún pendientes por realizar su debut oficial sobre el terreno de juego, las proyecciones institucionales estiman que esta Copa del Mundo de 2026 pulverizará holgadamente todos los récords previos de recaudación, asistencia y audiencia televisiva en la historia moderna del deporte rey.

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