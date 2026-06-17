Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció que ya están disponibles las opciones de mensajes de texto y chat en la Línea de Apoyo entre Pares de Carolina del Norte, un servicio de respuesta a crisis que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, operado por Promise Resource Network.

La línea de apoyo (1-855-PEERS-NC) es un número de teléfono de especialistas en apoyo entre pares que tienen experiencia personal con trastornos de salud mental o de consumo de sustancias.

«Las opciones de mensajes de texto y chat aumentarán el acceso a la Línea de Apoyo entre Pares y permitirán que más personas reciban apoyo en momentos críticos de sus vidas», declaró Dev Sangvai, Secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. «La Línea de Apoyo entre Pares es una parte importante de nuestros esfuerzos para apoyar la salud cerebral y construir un sistema de atención de salud mental en Carolina del Norte que funcione para todos, conectando a las personas con especialistas en apoyo entre pares que comprenden por lo que están pasando y derivándolas directamente a la atención que necesitan».

En sus dos primeros años de funcionamiento, desde marzo de 2024 hasta febrero de 2026, la línea de ayuda recibió más de 130.000 llamadas. Casi el 40% de las personas que llamaron fueron derivadas a un profesional de la salud mental, mientras que el 29% recibió asistencia para encontrar alojamiento. Otras personas recibieron referencias a servicios médicos, alimentarios o laborales.

«Hablar, enviar mensajes de texto o chatear con alguien que ha experimentado los mismos desafíos que tú marca una gran diferencia», dijo Kelly Crosbie, MSW, LCSW, Subsecretaria de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Servicios de Uso de Sustancias . «La Línea de Apoyo entre Pares ayuda a las personas cuando son más vulnerables y garantiza que tengan acceso a los recursos adecuados».

En 2023, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) otorgó a Promise Resource Network una subvención de tres años para establecer una línea de ayuda telefónica que brindara servicios de apoyo entre pares a personas en crisis y las derivara a los recursos adecuados mediante referencias comunitarias. En el año fiscal 2025-2026, el estado proporcionó 1,65 millones de dólares en fondos operativos para apoyar a 30 especialistas en apoyo entre pares y para permitir la expansión de los servicios de mensajes de texto y chat.

La Línea de Apoyo entre Pares trabaja en conjunto con la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis (988) para ampliar su capacidad de respuesta. Más del 45% de las personas que llaman al 988 son usuarios recurrentes, y muchos desean hablar con alguien que les brinde apoyo. Casi el 20% de las llamadas a la Línea de Apoyo entre Pares se transfieren desde el 988.

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La línea de apoyo telefónico forma parte del programa integral de atención del NCDHHS para garantizar que las personas en crisis tengan con quién hablar, a dónde ir y a quién responder. Se ha demostrado que estas líneas reducen las hospitalizaciones y las visitas a urgencias, además de mejorar la comunicación y la colaboración con los equipos de atención clínica y sus familias.

Las personas que se ponen en contacto con la línea de ayuda telefónica suelen ser derivadas a un Centro Comunitario de Crisis del NCDHHS , a un equipo móvil de crisis o a una clínica cercana de acceso libre/sin cita previa .

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