Indian Trail, NC.- Un operativo de rutina en Indian Trail terminó con el arresto de un hombre del condado Mecklenburg que enfrentaba varias órdenes judiciales pendientes por delitos graves. Las autoridades de Union County identificaron al detenido como Terrell Graham, quien además recibió nuevas citaciones tras una investigación realizada durante una parada de tráfico.

El incidente ocurrió cuando agentes de seguridad observaron un vehículo que circulaba con una matrícula temporal presuntamente ficticia de 30 días. Los oficiales procedieron a realizar una detención vehicular para verificar la situación y determinar la legalidad de los documentos exhibidos por el conductor.

Durante el procedimiento, los agentes identificaron al conductor como Terrell Graham, residente del condado de Mecklenburg. Mientras conversaban con él, percibieron un fuerte olor que, según su experiencia, asociaron con marihuana proveniente del interior del automóvil.

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La situación llevó a los oficiales a ampliar la investigación en el lugar. Al revisar los antecedentes del conductor, descubrieron que Graham tenía cinco órdenes de arresto pendientes emitidas en el condado Mecklenburg por diversos delitos graves.

Tras confirmar la existencia de las órdenes judiciales, los agentes procedieron a registrar el vehículo. Durante la inspección localizaron aproximadamente 25 gramos de presunta marihuana, además de una balanza digital, un elemento que las autoridades suelen considerar relevante en investigaciones relacionadas con sustancias controladas.

Posteriormente, los oficiales trasladaron a Graham al Centro de Detención de Union County para el procesamiento correspondiente. Las autoridades le notificaron formalmente los cargos pendientes, que incluyen tres acusaciones por obtención de propiedad mediante falsas pretensiones, un cargo por intento de obtención de propiedad mediante falsas pretensiones y un cargo adicional por conspiración para cometer un delito grave.

Además de las acusaciones existentes, las autoridades emitieron varias citaciones relacionadas con los hallazgos y circunstancias detectadas durante la intervención policial en Indian Trail.

De acuerdo con la información proporcionada por los organismos de seguridad, un juez estableció una fianza garantizada de 25.000 dólares para el acusado. Posteriormente, Graham cumplió con las condiciones requeridas para obtener su liberación mientras continúan los procedimientos judiciales correspondientes.

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El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades competentes, que ahora avanzan con los trámites judiciales derivados tanto de las órdenes de arresto previas como de los elementos encontrados durante la parada de tráfico.

Las fuerzas del orden destacaron que este tipo de controles vehiculares contribuyen a identificar personas buscadas por la justicia y permiten detectar posibles infracciones adicionales durante las investigaciones de campo. Mientras tanto, el proceso legal contra Graham continuará en los tribunales correspondientes del estado de Carolina del Norte.

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