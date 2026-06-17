Charlotte, NC.- Con la llegada de las altas temperaturas y el aumento de reuniones familiares y sociales en piscinas privadas, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) recordó a residentes y visitantes la importancia de adoptar medidas de prevención para garantizar espacios seguros durante la temporada de verano.

As pool and property rentals continue to grow in popularity across our city, we want to remind everyone how to host these gatherings safely and responsibly. A few simple precautions can help ensure a fun, safe summer for both renters and property owners. ✅ Know who is attending… pic.twitter.com/GbN1ssxybG — CMPD News (@CMPD) June 16, 2026

El crecimiento de las plataformas de alquiler temporal y el uso frecuente de propiedades con áreas recreativas han impulsado la organización de encuentros en piscinas en distintos sectores de Charlotte. Ante esta realidad, las autoridades buscan reforzar la conciencia ciudadana sobre la responsabilidad que implica recibir invitados y compartir estos espacios.

Entre las principales recomendaciones, el CMPD destaca la necesidad de conocer quiénes asistirán a cada reunión. Los propietarios y organizadores deben mantener comunicación con los invitados y asegurarse de que las personas presentes respeten las normas establecidas para el uso de la propiedad.

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La supervisión constante representa otro aspecto fundamental. Los oficiales recuerdan que ningún sistema de seguridad reemplaza la atención activa de los adultos, especialmente cuando participan niños y adolescentes. La vigilancia continua reduce significativamente el riesgo de accidentes dentro y alrededor de las piscinas.

Las autoridades también instan a los asistentes a respetar a los vecinos. El control del volumen de la música, el manejo adecuado de los vehículos y el comportamiento responsable contribuyen a mantener una convivencia armoniosa en las comunidades residenciales.

Además, el CMPD recomienda a los propietarios tomar medidas para proteger tanto a los visitantes como a sus bienes. El uso de cercas de seguridad, portones con cierre automático, iluminación adecuada y normas claras para el uso de las instalaciones fortalece la prevención de incidentes y daños materiales.

En caso de que los agentes policiales deban responder a una situación en el lugar, el departamento solicita la colaboración de todos los presentes y el cumplimiento inmediato de las instrucciones impartidas por los oficiales.

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Los padres y representantes también desempeñan un papel clave en la seguridad de los menores. Los expertos aconsejan establecer reglas antes de ingresar al agua, prohibir juegos bruscos cerca de los bordes de la piscina y asegurarse de que los niños utilicen dispositivos de flotación apropiados cuando sea necesario. Asimismo, recomiendan enseñar a los menores a identificar situaciones de riesgo y mantenerlos siempre al alcance visual de un adulto responsable.

Las autoridades reiteran que unas simples medidas de prevención pueden marcar la diferencia entre una jornada recreativa exitosa y una emergencia. La combinación de supervisión, responsabilidad y respeto permite que familias y amigos disfruten de un verano seguro en Charlotte.

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