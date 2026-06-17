Charlotte apunta a la Copa Mundial Femenina de 2031

Charlotte, NC.- Charlotte busca fortalecer su presencia en el escenario deportivo internacional y ya proyecta uno de sus próximos grandes objetivos: Convertirse en sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031. Los líderes deportivos de la ciudad consideran que el éxito de recientes eventos futbolísticos respalda sus aspiraciones y refuerza la candidatura del Bank of America Stadium como uno de los posibles escenarios del torneo.

El interés surgió tras una serie de eventos que demostraron la creciente conexión de Charlotte con el fútbol. La ciudad recibió recientemente el partido de despedida de la selección masculina de Estados Unidos antes de una importante competencia internacional, encuentro que reunió a cerca de 57.000 espectadores y estableció uno de los registros de asistencia más altos para un partido de fútbol en la historia local.

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Para los responsables de impulsar los grandes eventos deportivos en la región, estas cifras representan mucho más que un éxito puntual. La Fundación Deportiva de Charlotte considera que la respuesta del público confirma la existencia de una sólida base de aficionados y demuestra la capacidad de la ciudad para organizar encuentros de gran magnitud.

Miller Yoho, representante de la Fundación Deportiva de Charlotte, señaló que el interés de los aficionados y de los organismos deportivos nacionales refleja el potencial que posee la ciudad para albergar futuras competiciones internacionales. Según explicó, la Federación de Fútbol de Estados Unidos reconoce el crecimiento de Charlotte como mercado deportivo y observa con atención su evolución dentro del panorama futbolístico nacional.

Durante los últimos años, Charlotte ha fortalecido su perfil como destino para eventos relacionados con el fútbol. La llegada de partidos internacionales, la creciente asistencia de público y la inversión en infraestructura deportiva han contribuido a consolidar esa reputación.

Otro elemento que impulsa la candidatura local proviene del respaldo de David Tepper, propietario de importantes franquicias deportivas de la ciudad y figura clave en el desarrollo de grandes proyectos vinculados al deporte. Tepper ha expresado públicamente su interés en que Charlotte participe como sede de la Copa Mundial Femenina de 2031, una iniciativa que cuenta con apoyo dentro de distintos sectores de la comunidad deportiva.

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Aunque la FIFA aún no ha definido oficialmente las sedes que recibirán el torneo, los líderes locales esperan conocer cualquier decisión con varios años de anticipación. Ese margen permitiría coordinar inversiones, reforzar la logística y desarrollar estrategias para garantizar el éxito de los encuentros que eventualmente podrían disputarse en la ciudad.

Mientras continúan las conversaciones y los procesos de evaluación, Charlotte mantiene su apuesta por atraer eventos deportivos de primer nivel. Las autoridades consideran que la experiencia acumulada en competencias recientes fortalece sus posibilidades y coloca a la ciudad en una posición favorable para aspirar a una de las vitrinas más importantes del fútbol femenino mundial.

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