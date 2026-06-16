Venezuela y General Electric firman acuerdo eléctrico

Caracas.- La Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, suscribió un nuevo convenio de cooperación estratégica destinado a la recuperación, estabilización y modernización integral del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

A través de diversos medios de comunicación se conoció que el acuerdo, avalado por las máximas fuentes oficiales del Ejecutivo central, se concretó en el marco de los planes de contingencia para este año 2026, con el firme objetivo de optimizar los procesos de generación, transmisión y distribución de energía a nivel nacional a través de la incorporación de componentes tecnológicos de última generación.

Durante una conferencia de prensa indicaron que el convenio firmado contempla una importante inversión física y financiera para la rehabilitación profunda de las principales plantas hidroeléctricas y termoeléctricas del país.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez tras acuerdo con General Electric para estabilizar y modernizar el Sistema Eléctrico Nacional. "Le he pedido a los equipos que en lo más breve posible se convierta ya en el contrato para dar inicio a estos trabajos". https://t.co/1eKhhvrbdH pic.twitter.com/hO3F4XktJR — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 15, 2026

De la misma manera, se conoció que el convenio fue firmado con la corporación estadounidense General Electric.

Según los informes técnicos del despacho presidencial, el esquema de cooperación técnica incluye el suministro de repuestos de alta criticidad, la actualización de los sistemas de automatización digital y el mantenimiento preventivo de las líneas de transmisión troncales.

Buscan consolidar el sistema eléctrico

Durante el evento, la mandataria nacional enfatizó que el fortalecimiento del sistema eléctrico constituye un pilar indispensable para consolidar la paz territorial y el crecimiento productivo.

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Rodríguez resaltó que este convenio responde de forma directa a las demandas estratégicas del aparato industrial venezolano, asegurando que la estabilización definitiva de la energía potenciará el desarrollo comercial en las distintas regiones y elevará de manera progresiva la eficiencia de los servicios públicos esenciales en todo el territorio.

ÚLTIMA HORA | Director de General Electric tras firma de acuerdo con Venezuela: "Queremos movernos rápido que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses". "Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y como podemos avanzar rápidamente". https://t.co/1eKhhvrbdH pic.twitter.com/MO6TaO3GYB — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 15, 2026

De la misma manera, durante el acto en el Palacio de Miraflores junto a directivos de la compañía, se detallaron las proyecciones de inyección de potencia que contempla este plan de contingencia:

Fase inicial (Primeros 24 meses): Recuperación e incorporación de 1,000 megavatios a la red.

Recuperación e incorporación de a la red. Meta global (Plazo de 4 años): Restablecimiento de más de 5,000 megavatios en total.

Por último, expertos coincidieron que este acuerdo busca reestructurar y levantar la deteriorada red eléctrica del país, marcando un giro en la gestión de la administración interina que asumió el poder temporal tras la caída de Nicolás Maduro en enero. Las mesas de diálogo con la multinacional se habían reactivado formalmente desde el pasado mes de abril.

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