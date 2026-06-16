Uruguay e Irán se estrenan con empate

Miami.- La FIFA oficializó los resultados de una inédita jornada de igualdades en la Copa Mundial 2026™, en la cual ninguno de los equipos en disputa logró romper el empate. Los compromisos correspondientes a la primera fecha de los Grupos G y H cerraron con una paridad total en sus cuatro frentes norteamericanos.

Entre los resultados más destacados de la cartelera, la selección de Uruguay tuvo que batallar para salvar un empate 1-1 ante Arabia Saudita. Mientras que el combinado de Irán firmó un electrizante 2-2 contra Nueva Zelanda.

Medios de comunicación, indicaron que en las acciones del Grupo H, Uruguay sufrió un duro golpe táctico al igualar 1-1 frente a Arabia Saudita en el Estadio de Miami. La escuadra dirigida por Marcelo Bielsa se vio sorprendida en la primera mitad cuando el defensor saudí Abdulelah Al-Amri abrió el marcador al minuto 40.

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Asimismo, destacaron que «La Celeste» volcó toda su ofensiva en el complemento y logró rescatar un punto al minuto 79 gracias a un potente remate de Maximiliano Araújo, tras encontrarse con una muralla infranqueable bajo los tres palos liderada por el arquero asiático Mohammed Al-Owais.

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Irán empata en un vibrante juego

Por el Grupo G, la selección de Irán protagonizó un vibrante intercambio de goles en el SoFi Stadium de Los Ángeles para sellar el 2-2 definitivo ante Nueva Zelanda.

Nothing to separate the teams in Group G and Group H. ⚖️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

El atacante neozelandés Elijah Just descolocó a los persas con un gol tempranero al minuto 6, pero Irán reaccionó al 31′ por conducto de Ramin Rezaeian. En la segunda mitad, Just volvió a adelantar a los de Oceanía al 54′, obligando a la escuadra iraní a un esfuerzo mayúsculo que coronó Mohammad Mohebi al minuto 63 para decretar la repartición de puntos.

It ends in a draw. 🟰#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

Es de recordar, que la jornada del lunes se completó con el sorpresivo 0-0 entre España y Cabo Verde en el grupo de los uruguayos, sumado al cerrado 1-1 entre Bélgica y Egipto en la zona de los iraníes. Estos marcadores de la FIFA provocan un escenario sumamente inusual en el torneo, donde los ocho planteles en juego inician su camino con exactamente una unidad y la misma diferencia de goles.

Por último, el combinado de Uruguay buscará su primera victoria el próximo domingo 21 de junio cuando se mida ante Cabo Verde, mientras que la selección de Irán saltará a la cancha esa misma semana con la obligación de afinar su bloque defensivo, buscando romper el histórico letargo que ha dejado los bombos mundialistas al rojo vivo.

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