Oregón.- El Departamento de Justicia, anunció que un ciudadano de Oregón fue sentenciado a cumplir una condena en prisión federal tras ser hallado culpable de golpear en la cabeza a un oficial de ICE con una roca de gran tamaño.

Al respecto, el fiscal federal Scott E. Bradford anunció formalmente que el implicado, identificado como Robert Jacob Hoopes de 25 años, deberá purgar 30 meses de cárcel seguidos de tres años de libertad vigilada, además de pagar una restitución económica superior a los 8,000 dólares.

Bradford enfatizó de manera contundente que la violencia desmedida no puede ser justificada bajo la premisa de una protesta social. La fiscalía norteamericana advirtió que cualquier individuo que cruce la línea de la legalidad y arremeta físicamente contra la integridad de un oficial federal será perseguido y procesado con todo el rigor de la ley, ratificando el compromiso gubernamental de proteger a sus socios del orden público.

Oficial sufrió laceración significativa en el ojo

Por otro lado, en el comunicado, señalaron que los hechos delictivos se registraron el 14 de junio de 2025 en las instalaciones de la oficina de ICE ubicadas en South Portland.

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De acuerdo con los documentos judiciales del caso, Hoopes arrojó una pesada roca que impactó directamente la cabeza de un oficial, provocándole una laceración significativa sobre el ojo; minutos después, el agresor utilizó una señal de tránsito arrancada como ariete para destruir la puerta principal de acceso al recinto federal.

Asimismo, el agente especial interino a cargo del FBI en Portland, Matt Torres, ratificó que la agencia de investigación no tolerará agresiones de agitadores contra el personal federal.

Torres señaló que el derecho a la libre expresión no ampara el uso de tácticas violentas o disturbios que pongan en peligro vidas humanas, asegurando que el FBI investigará minuciosamente a cualquier sospechoso que intente canalizar sus posturas ideológicas mediante ataques a la infraestructura pública.

Por último, indicaron que el proceso penal contra Hoopes concluyó luego de que un gran jurado federal emitiera una acusación formal de dos cargos en agosto de 2025. Tras las indagatorias del FBI, el imputado optó por declararse formalmente culpable el pasado 18 de febrero de 2026 por el delito de agresión agravada contra un empleado federal con el uso de un arma peligrosa, cerrando un caso que la justicia estadounidense utilizó como un claro precedente de disuasión legal.

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