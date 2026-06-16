Oficial de ICE rescata a un niño de una piscina en Florida

Miami.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) resaltó la valentía del oficial de ICE Gregory Simmonds tras rescatar a un niño de seis años que se ahogaba en una piscina de Florida.

En un comunicado detallaron que el incidente ocurrió el pasado 16 de mayo en el condado Pasco, cuando Simmonds divisó al menor flotando inconsciente en el agua y se lanzó de inmediato para sacarlo a la superficie, evitando una tragedia fatal gracias a su rápida capacidad de reacción.

De la misma manera, señalaron que tras retirar al menor inconsciente del agua, el oficial Simmonds le aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCPR) de emergencia hasta que recuperó el conocimiento.

Las autoridades sanitarias y de rescate locales informaron posteriormente que, gracias a esta intervención inmediata, el niño fue estabilizado y se espera que logre una recuperación médica total y sin secuelas en los próximos días.

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Destacan el trabajo de los agentes federales

Al respecto, la subsecretaria interina de la agencia, Lauren Bis, enalteció las capacidades del personal fronterizo y criticó la postura de ciertos sectores políticos hacia las fuerzas del orden.

Bis afirmó que los agentes arriesgan sus vidas a diario tanto para capturar a peligrosos criminales como para proteger a los más vulnerables, señalando que los políticos de las llamadas «ciudades santuario» deberían agradecer formalmente su labor en lugar de estigmatizar el trabajo de seguridad pública nacional.

Asimismo, el corporativo J. Leathers, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado Pasco, calificó el acto como una muestra excepcional de coraje y abnegación.

Leathers subrayó que la determinación y el pensamiento estratégico del oficial Simmonds durante el transcurso de este incidente crítico fueron los factores directos que permitieron salvar la vida del infante, reflejando los más altos valores éticos de las fuerzas del orden federales.

Por último, resaltaron que en marzo pasado otro oficial salvó a un bebé de un año usando la maniobra de Heimlich en el Aeropuerto JFK de Nueva York, mientras que en febrero, un grupo de agentes fuera de servicio reanimó con éxito a otro menor de cuatro años que se ahogaba en la piscina de un hotel.

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