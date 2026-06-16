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JetZero inicia proyecto del fabricante de aviones con 14.500 empleos para Greensboro

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JetZero inicia proyecto del fabricante de aviones con 14.500 empleos para Greensboro
Cortesía: Gobernador Josh Stein
Jacmibel Rosa

Greensboro, NC.- El gobernador Josh Stein se unió a funcionarios estatales y locales para dar inicio a las obras de la primera planta de fabricación de aviones comerciales de JetZero en el Aeropuerto Internacional Piedmont Triad. Las operaciones de fabricación insignia de JetZero crearán más de 14.500 empleos bien remunerados en la industria aeroespacial, lo que representa el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia de Carolina del Norte en términos de creación de empleo.

“Hoy comienza un nuevo e importante capítulo en la rica historia de la aviación de Carolina del Norte”, declaró el gobernador Josh Stein. “La decisión de JetZero de establecerse aquí es una muestra de confianza en la fuerza laboral de Carolina del Norte, nuestras universidades y colegios comunitarios, y nuestra larga tradición aeroespacial. Estos 14.500 empleos y 4.700 millones de dólares en inversión transformarán la región de Triad para las generaciones venideras. Carolina del Norte no solo es pionera en la aviación; también somos el futuro de la aviación”.

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“La ceremonia de hoy marca el inicio de un proyecto que se convertirá en un referente tanto en el sector aeroespacial como en el de materiales avanzados”, declaró Lee Lilley, secretario de Comercio de Carolina del Norte. “Lo que JetZero está construyendo es un claro ejemplo de cómo las inversiones en personas, lugares y alianzas contribuyen a que Carolina del Norte sea líder en oportunidades”.

“Hoy comienza una nueva era, no solo para JetZero, sino también para la forma en que se construyen aeronaves en Estados Unidos”, declaró Tom O’Leary, director ejecutivo y cofundador de JetZero. “Al utilizar las mejores herramientas digitales disponibles antes de iniciar la construcción, hemos diseñado una fábrica que puede crecer y evolucionar con nosotros. Esto significa que podemos entregar mejores aeronaves, más rápido, para nuestros clientes y para nuestro país”.

En junio pasado, el gobernador Stein  anunció JetZero construirá una planta de fabricación avanzada para un avión comercial de ala completa, el primero de su tipo, así como un centro de investigación y desarrollo de vanguardia para estructuras compuestas. Su diseño único utiliza avances tecnológicos para reducir las emisiones de carbono, consumir menos combustible y mejorar la experiencia de los pasajeros. Se espera que la inversión de la compañía, de más de 4.700 millones de dólares, impulse la economía del estado en más de 250.000 millones de dólares.  

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Más de 400 empresas aeroespaciales tienen su sede en Carolina del Norte. Esta primavera, el gobernador Stein celebró la gran inauguración de la  nueva sede de PSA Airlines.  en Charlotte, que se espera que genere 400 empleos en el condado Mecklenburg y apoye más de 228 millones de dólares en producción económica en Carolina del Norte cada año. En marzo,  GE Aerospace anunció que invertirá 160 millones de dólares en cuatro instalaciones de Carolina del Norte, lo que añadirá nuevos puestos de trabajo a los 2.000 empleados de la empresa en todo el estado, incluido un 20% que son veteranos. En noviembre, el gobernador Stein compartió que el fabricante de motores de aeronaves invertirá  casi 53 millones de dólares.  en West Jefferson, lo que generará 44 nuevos puestos de trabajo en el condado Ashe. 

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