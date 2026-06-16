Interceptan embarcación con 40 migrantes en Puerto Rico

Puerto Rico.- Efectivos de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO), un componente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), detectaron una embarcación rústica con 40 inmigrantes indocumentados a bordo.

En un comunicado, explicaron que la peligrosa intercepción en alta mar cerca de la Isla de Desecheo, un territorio insular deshabitado ubicado en la costa occidental del estado libre asociado de Puerto Rico.

Destacaron que el avistamiento inicial fue coordinado por el Centro de Operaciones Aéreas y Marítimas del Caribe (CAMOC), activando las alarmas de seguridad. Una tripulación aérea a bordo de una aeronave de la Guardia Nacional de Seguridad Aérea localizó visualmente la barcaza, la cual medía entre 25 y 30 pies de eslora, determinando que se encontraba totalmente a la deriva, averiada y sin capacidad de propulsión en medio de aguas jurisdiccionales.

De la misma manera, destacaron que la tripulación aérea guio de forma precisa a una patrulla del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) para concretar el abordaje de emergencia. Al notar la presencia militar, los tripulantes intentaron encender el motor para enfilar hacia la costa de Puerto Rico.

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La mayoría de los migrantes eran de República Dominicana

Por otro lado, CBP destacó que, el cerco naval impidió el desembarco, logrando la detención de 36 ciudadanos de la República Dominicana, tres de la República de Haití y un ciudadano de Uzbekistán.

Al respecto, el director de la Rama Aérea y Marítima del Caribe, Christopher Hunter, declaró con firmeza que las fronteras marítimas y terrestres de los Estados Unidos permanecen cerradas.

Hunter destacó que el uso de tecnologías de vigilancia aeroespacial avanzada y el trabajo coordinado interagencial resultan vitales para desmantelar las operaciones clandestinas de contrabando humano dirigidas por mafias de traficantes de personas que arriesgan la vida de civiles en el mar de forma lucrativa.

Por último, la CBP destacó que bajo las directrices del presidente Donald J. Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se ejecuta una estrategia migratoria de blindaje fronterizo.

Los portavoces del DHS confirmaron que los cuarenta extranjeros detenidos en este operativo fueron puestos bajo custodia administrativa para iniciar de inmediato los protocolos de procesamiento penal correspondientes, concluyendo el procedimiento con la repatriación obligatoria y directa hacia sus respectivos países de origen.

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