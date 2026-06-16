FDA aprueba nuevo aerosol contra sobredosis de opioides

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA) anunció la aprobación oficial de Rextovy, un nuevo fármaco de venta libre destinado al tratamiento de emergencia por sobredosis.

En un comunicado, indicaron que el medicamento consiste en un aerosol nasal de clorhidrato de naloxona de 4 miligramos (mg) que los consumidores podrán adquirir directamente en farmacias, tiendas de conveniencia y plataformas en línea sin necesidad de presentar una receta médica.

Destacaron que esta medida sanitaria se alinea directamente con las directrices de la Gran Iniciativa de Recuperación Americana impulsada por la administración del presidente Donald J. Trump.

Señalaron que dicho programa federal busca coordinar los esfuerzos gubernamentales de prevención, tratamiento y rehabilitación a largo plazo para hacer frente a la severa crisis de adicciones y trastornos por consumo de sustancias sintéticas que afecta a diversas comunidades del país.

Reducir los decesos por opioides es una prioridad

Al respecto, el director interino del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER), el doctor Mike Davis, afirmó que reducir los decesos por opioides es una prioridad institucional.

Davis destacó que la introducción de esta alternativa médica amplía el acceso de la población a herramientas de rescate inmediatas, permitiendo que personas sin formación médica formal intervengan de forma oportuna en escenarios críticos para salvar vidas de familiares o conocidos.

Por otro lado, explicaron que los reportes oficiales revelan una reducción dramática en las estadísticas de muertes por sobredosis en EE.UU. desde la primera aprobación de estos tratamientos en 2023.

De acuerdo con las métricas sanitarias, el número de muertes reportadas descendió de 111.451 víctimas en el periodo anualizado de agosto de 2023 a 68.632 fallecimientos en el ciclo cerrado a diciembre de 2025, aunque las autoridades advierten que el fentanilo ilícito sigue siendo una amenaza latente.

Mientras que, la doctora Karen Murry aclaró que el empaque del producto incluirá instrucciones gráficas de cinco pasos sencillos para facilitar su uso por cualquier ciudadano.

Por último, los portavoces médicos recordaron que el Rextovy es completamente seguro de administrar incluso si existe incertidumbre sobre qué tipo de sustancia ingirió la persona inconsciente, recalcando la importancia de llamar de inmediato a la línea de emergencia 911 tras suministrar la primera dosis del aerosol.