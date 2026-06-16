El FBI frustra amenaza en la UFC 250

Washington.- El director del FBI, Kash Patel, confirmó que las fuerzas del orden federales lograron neutralizar con éxito una amenaza potencial dirigida contra el multitudinario evento deportivo UFC América 250.

A través de sus redes sociales explicaron que los sistemas de seguridad de la agencia y sus socios policiales detectaron información de inteligencia el pasado 10 de junio, la cual vinculaba a varios individuos sospechosos radicados fuera de la Región de la Capital Nacional con planes de ataques organizados.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

De la misma manera, resaltó que gracias a una rápida movilización interestatal coordinada por el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ), múltiples sospechosos fueron puestos bajo custodia de forma inmediata.

Fue una operación conjunta

Por otro lado, Patel resaltó que la operación conjunta permitió frenar en seco las intenciones delictivas de los presuntos atacantes, garantizando el desarrollo pacífico de la cartelera de combates y blindando los perímetros de seguridad urbana.

Asimismo, Patel elogió la pericia técnica y el nivel de respuesta desplegado por las brigadas de investigación para preservar la seguridad nacional ante grandes concentraciones de civiles.

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El funcionario federal manifestó que el equipo de inteligencia está diseñado estructuralmente para detectar, contener y presentar ante los tribunales a quienes atenten contra ciudadanos estadounidenses, precisando que este procedimiento exitoso se ejecutó bajo los estándares habituales de la institución.

Asimismo, indicó que las investigaciones correspondientes a este caso continúan abiertas y bajo estricto secreto sumarial de la fiscalía.

Por último, el director del FBI concluyó su pronunciamiento extendiendo un agradecimiento a los agentes especiales e instó a la ciudadanía estadounidense a mantener una postura de vigilancia comunitaria, reportando cualquier actividad o conducta sospechosa a través de la línea telefónica gratuita oficial de la agencia.

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