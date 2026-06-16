Cine Crossroads en Camp North End: Black Panther

Charlotte, NC.- Camp North End, ubicado en 400 Camp Road, Charlotte, Carolina del Norte, hará que las noches de los jueves sean especiales con Crossroads Cinema. Anunciaron que este popular ciclo de películas gratuitas se proyectará durante el verano de 2026.

Las películas se proyectan los jueves, del 4 de junio al 27 de agosto de 2026, a las 8:30 p.m., según anunció Camp North End en Facebook, a través de Crossroads Cinema.

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El cine Crossroads proyecta películas en una pantalla gigante con sonido envolvente, con el histórico edificio Ford como telón de fondo.

Tendrá tiempo para reservar su lugar y comprar comida y bebida en los negocios de Camp North End. Si llueve, el evento se trasladará al interior del Edificio Histórico Ford. No se permite la entrada de comida ni bebida del exterior.

Hay mucho aparcamiento gratuito.

Por favor, lleven sus propias sillas.

Aquí puede obtener más información en cuento a las reservas y funciones. puede obtener más información en cuento a las reservas y funciones.

Sobre Camp North End

Camp North End es un vibrante complejo industrial reconvertido de 76 acres ubicado en Charlotte, Carolina del Norte. Este espacio histórico —que funcionó en el pasado como fábrica de automóviles Ford y depósito militar— se ha transformado en uno de los centros culturales de innovación, arte, gastronomía y entretenimiento más importantes de la ciudad.