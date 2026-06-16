Cine Crossroads en Camp North End: Black Panther

Charlotte, NC.- Camp North End, ubicado en 400 Camp Road, Charlotte, Carolina del Norte, hará que las noches de los jueves sean especiales con Crossroads Cinema. Anunciaron que este popular ciclo de películas gratuitas se proyectará durante el verano de 2026.
Las películas se proyectan los jueves, del 4 de junio al 27 de agosto de 2026, a las 8:30 p.m., según anunció Camp North End en Facebook, a través de Crossroads Cinema.
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El cine Crossroads proyecta películas en una pantalla gigante con sonido envolvente, con el histórico edificio Ford como telón de fondo.
Tendrá tiempo para reservar su lugar y comprar comida y bebida en los negocios de Camp North End. Si llueve, el evento se trasladará al interior del Edificio Histórico Ford. No se permite la entrada de comida ni bebida del exterior.
Hay mucho aparcamiento gratuito.
Por favor, lleven sus propias sillas.
Sobre Camp North End
Información General
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206.
- Horarios: Las áreas al aire libre y espacios públicos abren las 24 horas, los 365 días del año. Los negocios individuales manejan sus propios horarios comerciales.
- Entrada y estacionamiento: El acceso al predio es libre y cuenta con opciones de estacionamiento gratuito en la calle y estacionamientos designados.
- Distribución: El complejo está dividido principalmente en tres distritos conectados: Mount, Boileryard y Keswick.