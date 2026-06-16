Charlotte, NC.- La Bank of America 400 regresa al óvalo de Charlotte Motor Speedway del 9 al 11 de octubre, lo que significa el regreso de algunas de las mejores experiencias de acampada en NASCAR.

Ya sea que se despierte dentro del circuito, hagas una barbacoa con amigos fuera de la curva 4 o disfrutes de las numerosas comodidades del Camping World Racing Resort, acampar te sitúa en el centro de las imágenes, los sonidos y la atmósfera del regreso de NASCAR a la Chase en la cuna de las carreras de Estados Unidos.

¿Puede acampar en el Charlotte Motor Speedway para la carrera Bank of America 400?

¡Sí! Con el regreso al óvalo, los aficionados tienen una variedad de opciones de acampada para elegir a lo largo del circuito.

¿Quiere vivir la emoción del circuito? Acampar dentro del circuito lo sitúa en el corazón del fin de semana de carreras. ¿Prefiere un ambiente de camping tradicional? Turn 4 Camping y Camping World Racing Resort ofrecen excelentes opciones que lo mantienen cerca del circuito, a la vez le brindan espacio para relajarse y disfrutar del fin de semana a su manera.

¿Cuáles son las ventajas de acampar en el circuito?

Acampar convierte el fin de semana de la carrera en una escapada.

En lugar de pasar unas horas en la pista, disfruta de un fin de semana completo con amigos, familiares y otros aficionados a las carreras. Su zona de acampada se convierte en tu base. Puede encender la barbacoa, pasear por el recinto, explorar el circuito y disfrutar de la flexibilidad de organizar el fin de semana de carreras a su propio ritmo. Con una comunidad de campistas veteranos y novatos, algunos de los mejores recuerdos del fin de semana de carreras se crean mucho antes de que se dé la señal de salida y mucho después de que ondee la bandera a cuadros.

¿Qué incluye el alquiler de una parcela para acampar?

Obtenga algo más que un lugar para estacionar.

Los campistas disfrutan de acceso a uno de los fines de semana de otoño más importantes de NASCAR, además de comodidades que hacen que la experiencia sea confortable. Camping World Racing Resort ofrece conexión completa para vehículos recreativos, mientras que el resto de las zonas de acampada cuentan con duchas, baños, seguridad, Wi-Fi, agua potable, servicio de vaciado de aguas residuales, conexión eléctrica, conexión de alcantarillado y servicio de transporte.

También tendrá acceso a la popular fiesta de agradecimiento a los campistas de Jayco, donde podrán disfrutar de entretenimiento, obsequios y la oportunidad de celebrar la comunidad que hace que el fin de semana de la carrera sea especial.

¿Puede acampar si no tiene una auto para ello?

Por supuesto. No necesita una auto para disfrutar de un gran fin de semana de carreras en Charlotte.

Las opciones de acampada en tiendas de campaña facilitan la entrada a la diversión a quienes acampan por primera vez, mientras que los aficionados que buscan mayor comodidad pueden explorar las soluciones para auto que permiten acampar que ofrece el grupo de empresas THOR. Tanto si es un campista experimentado como si lo prueba por primera vez, hay una opción de acampada que se adapta a su estilo.

Desde la emoción del campeonato en la pista hasta los recuerdos inolvidables en la zona de acampada, no hay mejor manera de vivir la Bank of America 400.

¡Haga clic aquí para reservar su parcela de camping y convierta el fin de semana de la carrera Bank of America 400 en su segundo hogar!

Con información de Charlotte Motor Speedway

Video: Primer evento masivo de vacunación contra el COVID 19 en Charlotte Motor Speedway