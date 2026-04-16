Unidad ACE aumentó armas incautadas y detenciones

Monroe, NC.- El Departamento de Policía de Monroe reportó resultados relevantes tras un mes de operaciones de su Unidad ACE (Control Criminal Agresivo), un equipo especializado que ejecuta acciones dirigidas a reducir la delincuencia violenta y retirar armas ilegales de circulación. La estrategia se centra en la intervención temprana y en la identificación de actores clave vinculados a actividades delictivas.

Durante este período, los agentes incautaron 11 armas de fuego ilegales, una cifra que refleja la magnitud del problema y la efectividad de las acciones implementadas. Además, formularon cargos contra 11 personas por portar armas ocultas y contra dos individuos por conspiración para cometer delitos graves. Estas actuaciones forman parte de un enfoque selectivo que prioriza la prevención de hechos violentos.

Lee también: Policía de Monroe refuerza controles ante quejas por exceso de velocidad

El balance operativo también incluye la detención de tres fugitivos y el arresto de seis personas que incumplieron su obligación de presentarse ante la justicia. A esto se suman cargos adicionales por posesión de armas robadas, tenencia de armas por parte de delincuentes condenados y participación en robos con armas peligrosas. Cada intervención responde a un esquema de inteligencia que busca desarticular patrones delictivos antes de que escalen.

La Unidad ACE opera bajo un modelo de vigilancia estratégica que combina análisis de datos, seguimiento de reincidentes y presencia activa en zonas de riesgo. Este método permite anticipar situaciones de violencia y actuar de forma precisa, con recursos focalizados en objetivos específicos.

El jefe de policía, Rhett Bolen, destacó que cada arma retirada representa una amenaza menos para la comunidad. Subrayó que el trabajo del equipo apunta a interrumpir la actividad criminal antes de que genere consecuencias mayores, mediante una aplicación proactiva de la ley.

Las autoridades locales sostienen que este tipo de unidades especializadas refuerza la capacidad institucional para responder a dinámicas delictivas complejas. La coordinación interna y el uso de inteligencia operativa fortalecen la eficacia de los procedimientos y optimizan el uso de recursos.

Lee también: Familia se extravía en sendero y la policía logra ubicarla con ayuda de un dron

El Departamento de Policía de Monroe mantiene su compromiso con la seguridad ciudadana a través de estrategias innovadoras y alianzas con la comunidad. La participación ciudadana sigue siendo un componente clave en este esquema, ya que las denuncias y reportes permiten ampliar el alcance de las investigaciones.

Los resultados iniciales de la Unidad ACE consolidan un modelo de intervención enfocado en la prevención y el control del delito. Las autoridades proyectan la continuidad de estas acciones con el objetivo de sostener la reducción de la violencia y mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad.

Video: Previo al Thanksgiving Parade en Monroe, NC