Operativo «Memphis Safe» logra capturas clave de sospechosos por homicidio

Memphis.- El Grupo de Tareas Memphis Safe (MSTF) anunció que culminó una jornada de operativos intensivos con el arresto de tres sospechosos vinculados a casos de asesinato e intento de homicidio.
En un comunicado, explicaron que entre los detenidos se encuentra Thomas Sanders, de 32 años, capturado en Latham Street por cargos que datan de 2005. Asimismo, Darrell Kiser, de 20 años, fue arrestado en King Street bajo acusaciones de asesinato en primer grado y robo especialmente agravado, siendo entregado posteriormente a la custodia de los U.S. Marshals.
De la misma manera, señalaron que en otro procedimiento, Kerrell Jackson, de 18 años, fue detenido en Dalebranch Drive tras un tiroteo en curso donde una víctima resultó herida de bala en el pecho.
Por otro lado, señalaron que además de los arrestos locales, la colaboración interagencial permitió la captura en Peoria, Illinois, de Terry Johnson, de 36 años.
Mantienen activa la búsqueda de un hombre
Señalaron que Johnson enfrenta múltiples cargos, incluyendo dos por asesinato en primer grado, relacionados con la muerte del estudiante Ryan Gilliam en 2016, un caso que había permanecido bajo investigación exhaustiva por años.
De la misma manera, destacaron que más allá de los arrestos recientes, el MSTF mantiene una búsqueda activa de Danell Maxwell, de 40 años, sospechoso de disparar contra un oficial de policía de Memphis en febrero pasado.
Resaltaron que ofrecen una recompensa combinada de hasta $32.500 por información que conduzca a su captura. Maxwell, descrito como armado y peligroso, ha sido incluido en la lista de los más buscados de Tennessee tras el ataque ocurrido durante una parada de tráfico.
Por último, detallaron que desde su creación en septiembre de 2025, el MSTF ha realizado más de 8.100 arrestos y ha recuperado a 150 niños desaparecidos. El grupo de tareas, compuesto por fuerzas locales, estatales, federales y la Guardia Nacional de Tennessee, ha incautado más de 1.300 armas de fuego ilegales hasta la fecha.
