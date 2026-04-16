Liberan al médico venezolano Ezequiel Véliz en Texas

Texas.- El médico venezolano Ezequiel Véliz fue puesto en libertad el jueves 16 de abril, tras permanecer diez días bajo custodia de las autoridades migratorias en Texas.

A través de varios medios de comunicación la familia del doctor, confirmó que su liberación se produjo luego de hacerse efectivo el pago de la fianza impuesta en el Valle del Río Grande.

Es de recordar, que Véliz había sido arrestado el pasado 6 de abril mientras se encontraba de viaje en compañía de su esposo.

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Asimismo, familiares cercanos y amigos expresaron que el sentimiento tras su liberación es «indescriptible», destacando la integridad personal y profesional del doctor.

Se encuentra con sus familiares

Según declaraciones de una amiga de la familia, sus padres y hermanos han vivido días de gran angustia, manteniendo la firme convicción de que el arresto fue una situación «muy injusta» para un profesional dedicado a la medicina familiar.

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De la misma manera, redes sociales muestran al profesional tras abandonar el centro de detención, marcando el fin de su reclusión. Por ahora, el doctor se encuentra descansando junto a su familia, mientras sus representantes legales supervisan los siguientes pasos del caso.

𝗗𝗿. 𝗘𝘇𝗲𝗾𝘂𝗶𝗲𝗹 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗥𝗘𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘𝗗:

Dr. Ezequiel Véliz, a Venezuelan-born physician from UTRGV at Knapp Medical Center, has reportedly been released after being detained by immigration authorities. A powerful reminder of what collective advocacy can achieve.… pic.twitter.com/6U31uKOIRw — Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) April 16, 2026

Es de mencionar, que otra doctora venezolana se encuentra detenida por agentes de ICE, cuando viajaba con su hija a Texas, para asistir a una cita migratoria. Luego de varios días, los agentes federales entregaron a los familiares a la pequeña niña de 5 años. Sin embargo, su madre aún la mantienen detenida.

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