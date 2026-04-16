Hallan muerto al exvicegobernador de Virginia tras presunto asesinato-suicidio

Virginia.- Autoridades policiales del Condado Fairfax confirmaron el jueves 16 de abril la muerte de Justin Fairfax, exvicegobernador de Virginia, en un incidente de violencia doméstica.

Según el informe oficial presentado por el jefe de policía Kevin Davis, Fairfax habría asesinado a tiros a su esposa dentro de su residencia en Annandale antes de quitarse la vida.

El suceso, fue calificado como un asesinato-suicidio, ocurrió durante la madrugada de jueves en las cercanías de la capital estadounidense.

BREAKING: Former Democrat VA Lt. Governor Justin Fairfax SHOT AND KlLLED his wife last night in their home, before turning the gun on himself, per NBC Their two children were home at the time. Absolutely HORRIFIC. Pray for these kids today. They lost BOTH parents today 🙏🏻 h/t… pic.twitter.com/deRcKDSSHY — Nick Sortor (@nicksortor) April 16, 2026

De la misma manera, las autoridades revelaron que los hijos adolescentes de la pareja se encontraban en el domicilio al momento de la tragedia.

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Disputa doméstica sería el móvil del suceso

De acuerdo con las primeras investigaciones, el detonante parece estar vinculado a una «disputa doméstica» derivada de un proceso de divorcio hostil.

Asimismo, el jefe Davis señaló que el exfuncionario de 47 años había sido notificado recientemente sobre una nueva comparecencia judicial relacionada con la disolución de su matrimonio, lo que constituye una pieza clave en las pesquisas preliminares.

Medios de comunicación indicaron que Justin Fairfax, sirvió como segundo al mando bajo la administración del gobernador Ralph Northam entre 2018 y 2022, tuvo una carrera política marcada por la controversia.

En 2019, su permanencia en el cargo se vio amenazada por acusaciones de agresión sexual presentadas por dos mujeres, Vanessa Tyson y Meredith Watson, quienes denunciaron incidentes ocurridos años atrás. A pesar de las presiones de su propio partido para que dimitiera, Fairfax sostuvo siempre que los encuentros fueron consensuados y se mantuvo en su puesto hasta el final de su mandato.

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