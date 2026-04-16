Gremios venezolanos entregan petitorio en la Embajada de EE.UU.

Caracas.- Trabajadores, jubilados y pensionados salieron nuevamente a las calles nuevamente de Caracas para exigir a las autoridades de la embajada de Estados Unidos, aumento salarial.

La concentración se realizó en los alrededores de la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en Caracas, atendiendo el llamado de la Coalición Sindical Nacional. Aunque las fuertes precipitaciones limitaron la asistencia masiva inicialmente prevista, diversos grupos se sumaron progresivamente con banderas y pancartas para exigir salarios dignos y el fin de la persecución laboral.

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A través de varios medios de comunicación se conoció que el objetivo central de la jornada era visibilizar la crisis salarial, donde el sueldo mínimo permanece congelado en niveles de pobreza extrema, inferiores a un dólar diario.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! 🚨🇻🇪 URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! 🇻🇪 🇺🇸 Así se encuentra la plaza Alfredo Sadel en caracas, Marcha de los Trabajadores rumbo a la Embajada de los EE.UU. pic.twitter.com/okTGiY0Gde — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) April 16, 2026

Comisión entregó el documento a la diplomacia de EE.UU.

Es de mencionar, que a diferencia de la movilización del pasado 9 de abril hacia Miraflores, que terminó en represión policial, esta actividad transcurrió de forma pacífica y bajo un ambiente ordenado. Por motivos de seguridad y ante la supuesta presencia de infiltrados, los organizadores decidieron no marchar con el grueso de los manifestantes.

#EnVideo | Finalizó la concentración en la Plaza Alfredo Sadel de este 16 de abril convocada por la Coalición Sindical. La comisión de la Coalición salió hacia la embajada de EE.UU. con el documento de cuatro puntos y publicarán los resultados en sus redes sociales.… pic.twitter.com/ViAuxyrEbT — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) April 16, 2026

En este sentido, en su lugar, enviaron una comisión delegada a la sede diplomática de Estados Unidos en Valle Arriba para entregar un documento formal que detalla la crisis económica y exige condiciones democráticas para el país.

Se conoció que el petitorio entregado ante un representante estadounidense no solo reclama mejoras económicas inmediatas, sino que también solicita atención internacional sobre la situación de los presos políticos y la necesidad de elecciones libres.

#EnDesarrollo | Inicia concentración en la Plaza Alfredo Sadel para marchar hacia la embajada de Estados Unidos en Caracas @usembassyve Exigen fecha de elecciones libres, condiciones salarias y liberación inmediata de presos políticos #Caracas pic.twitter.com/JXLoqQjSNR — Enler García (@EnlerGarciaTV) April 16, 2026

Los dirigentes sindicales explicaron que la ausencia de la encargada de negocios saliente, Laura Dogu, también influyó en la modificación de los planes. No obstante, recalcaron que la entrega del documento marca el inicio de una «nueva etapa de lucha» que busca respuestas ante la falta de diálogo por parte del gobierno nacional.

Por último, anunciaron que esta es la segunda gran movilización en menos de diez días y que las protestas continuarán escalando. Ya se ha fijado una fecha tentativa para el 30 de abril, momento en el que planean movilizarse nuevamente para entablar comunicación con el nuevo encargado de negocios, John Barrett.

Dirigentes sindicales, trabajadores y gremios protestan este #16Abr en Las Mercedes, como punto de partida de una delegación a la embajada de Estados Unidos en Caracas. La movilización busca consignar un pliego de exigencias que incluye un salario digno y libertad de presos… pic.twitter.com/725ySxAmDS — PROVEA (@_Provea) April 16, 2026

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