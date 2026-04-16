FAA lanza programa DETER para agilizar sanciones de drones

Washington.- La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el inicio de la iniciativa de cumplimiento «Respuesta de Ejecución Expedita y Focalizada para Drones» (DETER, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, explicaron que este programa busca resolver infracciones menores de manera más rápida, garantizando al mismo tiempo la seguridad del espacio aéreo nacional.

Destacaron que la medida se alinea con la Orden Ejecutiva del Presidente Trump sobre la Restauración de la Soberanía del Espacio Aéreo Estadounidense, que exige un cumplimiento más estricto de las leyes de aviación no tripulada.

De la misma manera, señalaron que el programa está diseñado para procesar violaciones operativas menos graves mediante procedimientos simplificados.

Según el Abogado Jefe de la FAA, Liam McKenna, el objetivo es disuadir futuras infracciones a través de acciones legales rápidas, reforzando el compromiso de la agencia con la protección del Sistema de Espacio Aéreo Nacional.

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Fortalecerán la vigilancia en la Copa Mundial

Además, destacó que DETER fortalecerá la vigilancia en eventos de alta visibilidad, como los próximos partidos de la Copa Mundial de la FIFA que se celebrarán entre el 12 de junio y el 19 de julio.

En este sentido, reiteraron que bajo los lineamientos de DETER, los operadores que cometan infracciones por primera vez podrían resolver sus casos mediante multas civiles reducidas o suspensiones de certificados, siempre que admitan su responsabilidad y renuncien al derecho de apelación.

Asimismo, el programa permite que los cuerpos de seguridad locales notifiquen a la FAA sobre violaciones en tiempo real en ubicaciones y plazos seleccionados. Esta estructura permite a las autoridades federales centrar sus recursos en incidentes de mayor impacto.

Por último, la FAA aclaró que las violaciones que impliquen riesgos significativos para la seguridad no serán elegibles para este proceso expedito. Las operaciones no autorizadas en espacios aéreos restringidos o aquellas que pongan en peligro directo a las personas seguirán gestionándose bajo los procedimientos de ejecución estándar.

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