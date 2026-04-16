Estudio médico aclaran que el acetaminofén no causa autismo ni TDAH

Washington.- Un reciente estudio epidemiológico respaldado por datos de salud pública reveló que no existe una relación causal entre el uso de acetaminofén (paracetamol) durante el embarazo y el riesgo de que el menor desarrolle autismo o TDAH.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la investigación, que analizó el historial de miles de familias, desmiente preocupaciones previas al demostrar que, cuando se controlan factores genéticos y ambientales, la incidencia de estos trastornos no aumenta por el consumo del fármaco.

Estos hallazgos refuerzan la posición de organismos como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) sobre la seguridad del medicamento bajo supervisión médica.

Por otro lado, los investigadores subrayan que los estudios anteriores que sugerían un vínculo no tuvieron en cuenta variables críticas, como los antecedentes médicos de los padres o las razones subyacentes por las que se tomó el medicamento.

Taking acetaminophen, also known by the brand name Tylenol, during pregnancy had no effect on children developing autism, according to a study of over 1.5 million children in Denmark published this week. https://t.co/yK8cDdXYx1 — ABC News (@ABC) April 15, 2026

Estudios confirman que el acetaminofén no presenta mayores riesgos

Se conoció que un análisis de «control entre hermanos», los científicos observaron que niños expuestos al acetaminofén en el útero no presentaban mayores riesgos que sus hermanos no expuestos.

Asimismo, destacaron que este avance metodológico aclara que las correlaciones observadas anteriormente eran probablemente el resultado de factores externos y no del compuesto químico en sí.

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En este sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) reiteraron que el acetaminofén sigue siendo el analgésico y antipirético más seguro para las personas gestantes.

Las autoridades sanitarias advierten que dejar de tratar la fiebre o el dolor severo durante el embarazo puede acarrear riesgos mucho mayores para el desarrollo del feto. «Este estudio proporciona una evidencia tranquilizadora para las madres que necesitan manejar condiciones de salud durante la gestación», señalaron expertos vinculados a la revisión de la seguridad de fármacos.

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