DHS emite orden de detención contra hondureño buscado por asesinato en NC

Dakota.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención contra un migrante hondureño en Dakota del Norte.

En un comunicado, indicaron que el detenido identificado como Carlos Anuel Medina-Robles, es requerido por las autoridades de Carolina del Norte en relación con un asesinato con arma de fuego ocurrido en el condado Durham.

Señalaron que la detención fue coordinada por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Minot para evitar que el sospechoso sea liberado de la cárcel local.

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Migrante fue deportado en dos oportunidades

Al respecto, la Secretaria Adjunta interina, Lauren Bis, calificó el caso como una consecuencia trágica de las políticas de fronteras abiertas. Según el informe oficial, Medina-Robles es un delincuente que ha sido deportado en dos ocasiones anteriores.

Bis destacó el trabajo de los agentes de ICE en su lucha diaria por retirar a criminales peligrosos de las calles y subrayó la importancia de aplicar estrictamente las leyes migratorias para proteger a los ciudadanos estadounidenses.

Por otro lado, el historial migratorio del detenido revela que ingresó por primera vez a EE. UU. en agosto de 2018 y fue deportado por la Administración Trump en noviembre de ese mismo año. Posteriormente, volvió a entrar ilegalmente en septiembre de 2022, incurriendo en un delito grave de reingreso, tras lo cual fue removido nuevamente por CBP. Se cree que ingresó al país por tercera vez en una fecha y lugar aún no determinados antes de su reciente arresto.

Por último, indicaron que actualmente, Medina-Robles permanece bajo custodia en la cárcel del condado Ward, en Dakota del Norte, donde espera su extradición definitiva a Carolina del Norte para enfrentar los cargos de homicidio.

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