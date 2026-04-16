Charlotte Douglas entre los 7 aeropuertos más activos del mundo

Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas consolidó su posición como uno de los principales centros de aviación del mundo al ubicarse en el séptimo lugar global en operaciones aéreas, según la clasificación preliminar del Airports Council International (ACI). Aunque descendió una posición respecto al año anterior, el aeropuerto mantiene un papel estratégico tanto en América del Norte como en el sistema aeroportuario internacional.

El informe destaca la capacidad operativa de Charlotte Douglas para gestionar un alto volumen de vuelos, lo que lo posiciona entre los aeropuertos más transitados del planeta. Este desempeño refleja una combinación de infraestructura eficiente, conectividad sólida y una ubicación geográfica clave dentro de la red aérea estadounidense.

En cuanto al comportamiento de los pasajeros, las cifras evidencian una dinámica particular: El 35% de los viajeros inicia su trayecto en Charlotte, mientras que el 65% utiliza el aeropuerto como punto de conexión hacia otros destinos. Este patrón confirma el rol de CLT como un centro de conexiones, especialmente relevante para aerolíneas que operan rutas nacionales e internacionales.

El tráfico internacional también muestra una tendencia positiva. Durante 2025, un total de 4,7 millones de pasajeros utilizaron rutas globales desde o a través de Charlotte. Este volumen representa un crecimiento sostenido en la última década, con un incremento del 5,1% en los embarques internacionales. La cifra refleja el fortalecimiento de la conectividad global del aeropuerto y su capacidad para atraer viajeros de distintos mercados.

Expertos en aviación destacan que la estabilidad de CLT en los rankings globales responde a una estrategia centrada en la eficiencia operativa y la expansión de rutas. La combinación de vuelos domésticos de alta frecuencia y conexiones internacionales permite mantener un flujo constante de pasajeros, incluso en contextos de alta competencia entre aeropuertos.

El leve descenso en la clasificación no altera la relevancia del aeropuerto dentro del ecosistema aéreo. Por el contrario, confirma su consistencia en un entorno altamente competitivo, donde factores como la demanda, la infraestructura y la planificación logística influyen de manera directa en los resultados.

El Aeropuerto de Charlotte Douglas continúa así como un centro clave para el transporte aéreo, con un modelo basado en la conectividad y la optimización de operaciones. Su desempeño reciente reafirma su capacidad para sostener altos niveles de actividad y adaptarse a las tendencias del mercado global de la aviación.

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