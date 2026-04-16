Alertan sobre aumento histórico de muertes en centros de detención de ICE

Washington.- Un editorial publicado recientemente de revista médica JAMA denuncia una crisis humanitaria en el sistema de detención de inmigrantes de EE.UU., señalando un aumento drástico en las tasas de mortalidad.

Según la investigación de Basu y colegas, se han registrado 272 muertes bajo custodia entre 2004 y principios de 2026. Al mismo tiempo, el informe destaca que, tras un mínimo histórico en 2023, la tasa de mortalidad se ha disparado, alcanzando en el año fiscal 2026 su punto más alto en 22 años, superando incluso los niveles críticos registrados durante la pandemia de COVID-19.

De la misma manera, el estudio revela que la tasa anual de fallecimientos subió de 13.0 por cada 100.000 personas en 2023 a una cifra alarmante de 88.9 a inicios de 2026.

Por otro lado, las autoras del editorial, las doctoras Michele Heisler y Katherine R. Peeler, sostienen que cuando el gobierno detiene a una persona, asume un «deber de cuidado» que incluye salud y supervivencia.

Sin embargo, indicaron que los datos actuales sugieren que el Estado está fallando en su obligación constitucional y ética de proporcionar condiciones humanas y atención médica adecuada a los detenidos.

💬 Editorial: Rising mortality rates in #ICEDetention during fiscal years 2024 through partial 2026 coincided with rapid detention expansion and reduced oversight, raising concerns about health care delivery and monitoring.https://t.co/eTTMgRuOc1 pic.twitter.com/cPjfDn0GJI — JAMA (@JAMA_current) April 16, 2026

Alertan que muchas muertes eran prevenibles

Además, expertos médicos independientes que revisaron casos previos determinaron que el 95% de las muertes bajo custodia eran prevenibles si se hubiera brindado la atención clínica apropiada.

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Detallaron que las investigaciones identificaron diagnósticos incorrectos o incompletos en el 88% de los expedientes analizados. Además, se denuncian fallos sistemáticos en el tratamiento de salud mental y el uso desproporcionado del aislamiento solitario en personas con condiciones psiquiátricas, lo que eleva significativamente el riesgo de deterioro médico y autolesiones.

En este sentido, el informe señaló que el sistema de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) sufre de una falta de supervisión transparente y de una rendición de cuentas deficiente. Al mismo tiempo, indicó una tendencia preocupante de liberar a personas con enfermedades terminales poco antes de su fallecimiento para evitar que se clasifiquen como «muertes bajo custodia», lo que resulta en un subconteo de la mortalidad total.