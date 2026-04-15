Washington anuncia alivio récord para trabajadores en este «Tax Day»

Washington.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que decenas de millones de familias, trabajadores y pequeñas empresas están experimentando los beneficios directos de los «Working Families Tax Cuts» (Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras) impulsados por el presidente Trump.

En un comunicado, explicó que según los datos oficiales al 14 de abril de 2026, el reembolso promedio de esta temporada de presentación aumentó un 11% respecto al año pasado, alcanzando los $3.400.

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que estos resultados validan el principio de recompensar el esfuerzo de los estadounidenses en lugar de castigarlos con aumentos fiscales, permitiendo que los cheques de pago rindan más que nunca.

Asimismo, indicaron que la implementación de esta reforma, aprobada en julio de 2025, ha generado cifras récord de adopción entre los contribuyentes. Más de 53 millones de declarantes han reclamado al menos uno de los nuevos beneficios fiscales, con un ahorro promedio de más de $800 por persona.

Acotaron que entre las medidas más populares destacan la exención de impuestos sobre propinas («No Tax on Tips»), utilizada por 6 millones de trabajadores con una deducción promedio de $7.100, y la exención de impuestos sobre horas extras («No Tax on Overtime»), que ha beneficiado a 25 millones de empleados con un ahorro promedio de $3,100, incentivando directamente la productividad laboral.

Adultos mayores y familias con hijos beneficiados

Por otro lado, también enfatizaron que el sector de adultos mayores y las familias con hijos también han visto un impacto significativo en sus finanzas personales.

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Destacaron que más de 30 millones de personas mayores reclamaron la Deducción Mejorada para Seniors, con un promedio de $7.500, mientras que 34 millones de familias se acogieron al Crédito Tributario por Hijo, el cual ha sido duplicado de forma permanente.

Además, la simplificación del sistema mediante la duplicación permanente de la deducción estándar ha facilitado el proceso de declaración para más de 105 millones de estadounidenses, cumpliendo con el objetivo de crear un sistema tributario más eficiente y orientado al servicio de la ciudadanía.

En este sentido, el CEO del IRS, Frank Bisignano, informó sobre el éxito de las nuevas iniciativas financieras, como las «Trump Accounts», de las cuales ya se han abierto 5 millones, con 1.2 millones de usuarios participando en el programa piloto de contribución estatal de $1.000.

Asimismo, se registró que más de un millón de contribuyentes dedujeron intereses de préstamos para la compra de vehículos nuevos fabricados en EE. UU., con una deducción promedio de $1.800.

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