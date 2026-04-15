TIME revela su lista de las 100 personas más influyentes de 2026

New York – La revista TIME presentó oficialmente su prestigiosa lista TIME100 para el año 2026, destacando a las personalidades que están definiendo el rumbo del mundo en categorías como líderes, innovadores, artistas y titanes.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que entre los nombres más relevantes de esta edición sobresale el Papa León XIV, primer pontífice latinoamericano en décadas, junto a figuras políticas de alto perfil como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el mandatario estadounidense Donald Trump, marcando una agenda global enfocada en la transición política y el impacto religioso.

“I never was afraid to say what I believe.” Brazilian movie star Wagner Moura is on the 2026 TIME100 https://t.co/DxWA6kWI5l pic.twitter.com/AFXZTZQPYB — TIME (@TIME) April 15, 2026

Destacan en el ámbito cultural, tecnológico y artístico

Asimismo, en el ámbito tecnológico y la inteligencia artificial ocupan un lugar central este año con la inclusión de los hermanos Dario y Daniela Amodei, de Anthropic, y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

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La revista enfatizó que la influencia en 2026 no se mide por una única métrica, sino por el impacto transformador en la sociedad, citando ejemplos como el creador de contenido MrBeast, quien ha revolucionado la economía digital y la filantropía a través de su masiva audiencia en YouTube, que ya supera los 400 millones de seguidores.

Here's how we compiled the 2026 TIME100 list: https://t.co/Q7o7rY8Ju1 — TIME (@TIME) April 15, 2026

Por su parte, en el sector cultural y artístico, figuras como la actriz Zoe Saldaña y el cantante de country Luke Combs lideran sus respectivos ámbitos. Mientras que el actor brasileño Wagner Moura es reconocido por su cine de fuerte carga política.

De la misma manera, la lista también celebra la diversidad y el talento emergente, incluyendo a la estrella del K-pop Jennie y a la activista peruana Mari Luz Canaquiri Murayari, quien destaca por su defensa del Amazonas, reforzando la presencia latinoamericana en la narrativa global.

Es de mencionar, que la edición de este año, que incluye por primera vez una sección dedicada al deporte con figuras como el golfista Scottie Scheffler, culminará con una serie de eventos y una gala en Nueva York.

Según los editores de TIME, esta selección anual no funciona como un premio, sino como una «fotografía» del poder y la inspiración que mueve al mundo, abarcando desde científicos que desarrollan tratamientos genéticos hasta líderes que gestionan tratados para futuras pandemias.

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