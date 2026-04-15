¿Sabías que los apellidos de los fundadores de EE. UU. aún dominan el país?

Washington.- La Oficina del Censo de los Estados Unidos publicó los resultados de los datos de nombres del Censo 2020, revelando una sorprendente continuidad en la identidad del país.

En un comunicado indicaron que pese a que la población se ha multiplicado por más de 80 veces desde el primer censo en 1790, los apellidos Smith, Johnson, Williams, Brown y Jones se mantienen inamovibles en la cima de la lista.

En este sentido destacaron que esta estabilidad subraya la permanencia de ciertos linajes tradicionales en el tejido demográfico estadounidense, resistiendo décadas de cambios sociales y movimientos migratorios masivos.

Por otro lado, a pesar de esta permanencia en los primeros puestos, el informe destaca un ascenso dinámico de los apellidos de origen hispano y asiático. Entre 2000 y 2020, nombres como García y Rodríguez se consolidaron dentro del «Top 10» nacional, con Rodríguez escalando hasta la octava posición en el conteo más reciente.

🆕 #2020Census data show which first and last names are the most popular across the nation. The top 15 last names in the U.S. have changed less in the last 230 years than you might think. Check out the list in our #AmericaCounts story.https://t.co/uzvs1ql2RN pic.twitter.com/cf0JTR7j29 — U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) April 14, 2026

Apellidos asiáticos aumentaron en la última década

Además, señaló que la casi totalidad de los apellidos con mayor crecimiento porcentual en la última década son de origen asiático, lo que refleja un cambio profundo en los patrones de inmigración y la creciente diversidad de la nación.

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Asimismo, destacaron que en cuanto a los nombres de pila, los datos muestran una marcada diferencia de tendencias según el género. Aunque las mujeres superan en número a los hombres en los Estados Unidos, los nombres masculinos tradicionales como Michael, John, James, David y Robert dominan el ranking de popularidad.

Acotaron que esto se debe a que existe una menor variedad entre los hombres: el 16% de ellos comparte los 10 nombres masculinos más comunes. Mientras que en las mujeres esa cifra cae al 8%, demostrando que la población femenina opta por una diversidad de nombres mucho más amplia.

En este sentido, el análisis de la Oficina del Censo arroja luz sobre la concentración de nombres por grupos étnicos. La población hispana presenta la mayor tasa de coincidencia, con un 14.2% de su población compartiendo apenas los 10 apellidos más frecuentes de su grupo, debido a su origen lingüístico común.

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