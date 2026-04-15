John Barrett, nuevo jefe de la misión diplomática de EE.UU. en Caracas

Caracas – La Embajada de los Estados Unidos en Caracas anunció el miércoles 15 de abril que la Encargada de Negocios, Laura F. Dogu, quien encabezó la reapertura y los esfuerzos iniciales de estabilización en el país, llegó a su fin.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, indicó que en su lugar, el gobierno de los Estados Unidos ha designado a John Barrett como el nuevo Encargado de Negocios de la misión diplomática en la capital venezolana, asegurando la continuidad de las operaciones y la estrategia bilateral.

Es de recordar que durante su gestión, Dogu desempeñó un papel fundamental en la implementación del plan estratégico diseñado por la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Por otro lado, en su mensaje de despedida, la diplomática expresó su gratitud por la confianza depositada para liderar esta etapa de reconstrucción y destacó la importancia de establecer una relación sólida entre ambas naciones.

pic.twitter.com/4ffLtwmlHl — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 15, 2026

Barret cuenta con trayectoria destacada en el servicio exterior

En este sentido, indicó que tras su salida de Caracas, Dogu se reincorporará a su puesto previo como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos.

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Es de mencionar, que el nuevo jefe de misión, John Barrett, cuenta con una trayectoria destacada en el servicio exterior, habiéndose desempeñado recientemente como Encargado de Negocios en Guatemala.

Por último, Barrett tendrá la tarea de supervisar los asuntos consulares y diplomáticos en un entorno de normalización institucional, representando los intereses estadounidenses mientras se fortalece la presencia diplomática en el terreno.

El gobierno de Donald Trump, detalló que mantendrá el enfoque en el plan de tres fases establecido por la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

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