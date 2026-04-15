Monroe, NC.- Una familia compuesta por cuatro adultos y tres niños logró ser localizada luego de extraviarse en un sendero cercano al Union County Agricultural Center. La rápida intervención de las autoridades permitió ubicar al grupo en pocos minutos y garantizar su seguridad.

El incidente comenzó cuando la familia inició su recorrido desde la entrada del parque Jesse Helms. El área cuenta con un sendero principal de casi tres millas, además de múltiples rutas para bicicletas que se cruzan entre sí. Esta configuración genera confusión entre visitantes que no conocen bien el terreno.

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Tras aproximadamente dos horas de caminata, los integrantes del grupo perdieron la orientación. La falta de referencias claras y la complejidad de los caminos los llevó a preocuparse por su ubicación, por lo que decidieron solicitar ayuda a las autoridades.

Agentes de patrulla respondieron al llamado y activaron un operativo de búsqueda. Uno de los oficiales, certificado como operador de drones, desplegó un equipo aéreo desde Jesse Helms Park. En un lapso de dos minutos, el dispositivo localizó a la familia mientras salía del sendero en dirección al Simpson Event Center.

Con la ubicación precisa, los agentes se trasladaron directamente hasta el punto señalado y brindaron asistencia al grupo. Las autoridades confirmaron que todos los integrantes se encontraban en buen estado de salud, aunque visiblemente afectados por la experiencia.

El caso puso en evidencia los desafíos que pueden surgir incluso en recorridos considerados de baja dificultad. Las autoridades locales destacaron la importancia de la planificación previa y difundieron una serie de recomendaciones para evitar situaciones similares.

Entre las principales sugerencias, enfatizaron la necesidad de conocer la ruta antes de iniciar el recorrido. Revisar mapas, utilizar aplicaciones de rastreo o guardar referencias visuales permite reducir el riesgo de desorientación, especialmente en senderos con múltiples cruces.

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También recomendaron llevar elementos básicos como agua, teléfono móvil con carga completa y dispositivos de iluminación o baterías portátiles. Estos recursos resultan clave ante cualquier retraso o imprevisto durante la caminata.

Finalmente, los agentes insistieron en la importancia de tomar decisiones tempranas ante señales de desorientación. Si una persona detecta cambios inesperados en el entorno o pierde referencias conocidas, debe regresar sobre sus pasos de inmediato en lugar de continuar avanzando.

El uso de tecnología como drones demostró su efectividad en este tipo de operativos, al reducir los tiempos de búsqueda y mejorar la precisión en la localización de personas en zonas de difícil acceso.

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