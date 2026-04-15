Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la emisión de las Licencias Generales 56 y 57, en la política económica hacia Venezuela.

En un comunicado, explicó que la Licencia 56 autoriza formalmente el inicio de negociaciones comerciales para contratos contingentes con el Gobierno venezolano, permitiendo a empresas internacionales planificar futuras inversiones.

Además, detalló que la Licencia 57 habilita transacciones de servicios financieros que involucren a ciertos bancos locales e individuos vinculados al Estado, facilitando el flujo de operaciones bancarias necesarias para el comercio.

Asimismo, el Tesoro presentó su informe trimestral bajo la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones (TSRA), correspondiente al cierre de 2025.

Este reporte subrayó el compromiso de mantener canales abiertos para el envío de bienes humanitarios críticos, como productos agrícolas, medicinas y dispositivos médicos, garantizando que las sanciones no impidan el acceso a suministros esenciales.

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Autorizan a varios bancos venezolanos

Por otro lado, se conoció que la nueva medida económica, beneficiará a diversos bancos venezolanos, entre ellos el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, así como también el Banco Digital de los Trabajadores. Al mismo tiempo, indicaron que estas entidades que estaban bloqueadas están nuevamente autorizadas para operaciones financieras.

Además, la OFAC procedió a actualizar la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), haciendo efectiva la exclusión de figuras anteriormente sancionadas. Entre las eliminaciones destaca la de Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, quien fuera Procurador General de la República.

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