DHS endurece la ciudadanía tras asesinato de empleada Lauren Bullis

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la muerte de una destacada funcionaria del servicio público, quien fue víctima de un ataque ocurrido 13 de abril.

En un comunicado indicaron que la víctima identificada como Lauren Bullis, se desempeñaba con integridad como Auditora y Líder de Equipo en la Oficina del Inspector General (OIG). Fue asesinada mientras caminaba a su perro en un asalto descrito por las autoridades como de extrema violencia.

El DHS expresó su profundo dolor por la pérdida de una colega recordada por su calidez, compromiso y excelencia profesional.

Posible responsable era de Reino Unido

Por otro lado, indicaron que el presunto responsable fue identificado como Olaolukitan Adon Abel, de 26 años, ciudadano nacido en el Reino Unido y naturalizado en 2022.

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Señalaron que Abel, quien ya contaba con un historial delictivo que incluía agresiones sexuales, ataques a oficiales de policía y asalto con arma mortal, enfrenta cargos no solo por la muerte de Bullis. Sino también por el asesinato de otra mujer y el ataque a disparos contra una persona sin hogar en incidentes separados.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, calificó estos actos como «pura maldad» y subrayó que el sospechoso nunca debió haber obtenido la ciudadanía bajo los estándares de carácter moral requeridos.

En este sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció que ha puesto en marcha un nuevo centro de verificación especializado. Este organismo, creado en diciembre de 2025, tiene como objetivo principal endurecer el escrutinio de las solicitudes de inmigración mediante tecnologías avanzadas y una colaboración estrecha con agencias de inteligencia.

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