Cuba excarcela a preso político con cáncer avanzado y desnutrición

La Habana.- Organizaciones de derechos humanos y activistas en el sur de la Florida iniciaron las gestiones de emergencia para obtener una visa humanitaria en favor de Alexander Díaz Rodríguez, recientemente liberado tras cumplir una condena de cinco años por participar en las protestas del 11 de julio.

A través de varios medios de comunicación se conoció que tras su salida de prisión el 4 de abril, se difundieron imágenes que revelan un alarmante estado de desnutrición y el avance de un cáncer de garganta y tiroides que, según denuncian, no fue atendido adecuadamente durante su reclusión.

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Al respecto, Orlando Gutiérrez-Boronat, vocero de la Asamblea de la Resistencia Cubana, calificó la situación como desgarradora y confirmó que las autoridades estadounidenses han dado prioridad al caso para agilizar los trámites migratorios.

#Cuba Excarcelado con desnutrición severa el #preso_político Alexander Díaz Rodríguez https://t.co/RNmngQPioR 👉🏻El manifestante del 11J, enfermo de cáncer, denuncia falta de atención médica y maltratos en la cárcel — 14ymedio (@14ymedio) April 15, 2026

De la misma manera, los defensores del opositor de 45 años señalan que el gobierno cubano lo obligó a extinguir la totalidad de su sentencia a pesar de la gravedad de sus patologías, lo que ha sido interpretado por organizaciones como Prisoners Defenders como un acto deliberado de abandono médico con fines represivos.

🚨LO ÚLTIMO: 🇨🇺 Primeras palabras del recién excarcelado preso político cubano Alexander Díaz Rodríguez. Preso político de @DiazCanelB que parece sacado de un campo de concentración nazi.#Cuba #CubaPaLaCalle pic.twitter.com/zK1NG73dBE — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) April 15, 2026

Se encuentra en situación de calle

Por otro lado, las organizaciones alertaron que la situación de Díaz Rodríguez se ha agravado tras su liberación, ya que se encuentra prácticamente en situación de calle en su natal Artemisa.

Por último, trascendió que denuncias locales indican que el régimen ha presionado a posibles arrendadores para impedir que reciba alojamiento, forzándolo a dormir a la intemperie mientras espera una respuesta para su traslado médico a los Estados Unidos.

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