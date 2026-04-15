Raleigh, NC.- El martes 28 de abril, los padres guatemaltecos podrán conocer el proceso para tramitar la doble ciudadanía para sus hijos nacidos en los Estados Unidos. Esto será durante una charla informativa virtual en español que realizarán el Consulado General de Guatemala en Raleigh y la organización El Pueblo.
“Mediante este taller queremos que las familias guatemaltecas puedan resolver sus dudas y conocer los requisitos que se necesitan para tramitar la doble ciudadanía, así como las ventajas que esto conlleva”, dijo Eloy Tupayachi, Gerente de contenido digital de El Pueblo. “El objetivo es que nuestra comunidad tenga la información necesaria para prepararse ante una eventual emergencia migratoria”.
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El taller virtual se realizará por Zoom a las 5:00 pm y contará con interpretación al inglés para las personas que lo soliciten. Los interesados deberán registrarse desde este link https://secure.
“La doble ciudadanía es una herramienta que brinda seguridad y oportunidades a nuestros niños. Como Consulado, queremos asegurarnos de que cada familia guatemalteca conozca los requisitos y beneficios de este trámite, el cual es gratuito. Agradecemos a El Pueblo por sumarse a este esfuerzo conjunto para que nuestra comunidad esté mejor informada y preparada”, dijo el Cónsul general de Guatemala en Raleigh, Randy Estuardo Castillo Tocay.
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Para ayudar a las familias inmigrantes a estar preparadas ante una posible emergencia migratoria El Pueblo cuenta con su Guía Familias Seguras (https://elpueblo.org/
Datos sobre el taller virtual
- Día: 28 de abril
- Hora: 5:00 pm
- Vía: Zoom
- Link de registro: https://secure.
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