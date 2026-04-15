Washington.- Un reciente informe de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) reveló que la población en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha experimentado un descenso del 12% tras alcanzar un pico histórico en febrero de este año.

En su portal web detallaron que de las 68.289 personas detenidas a principios de febrero, la cifra cayó a 60.311 para el 4 de abril de 2026. Esta tendencia se refleja también en las nuevas admisiones mensuales, que pasaron de casi 40.000 en enero a poco más de 32.500 en marzo, lo que representa una reducción del 18% en el flujo de nuevos ingresos al sistema.

Indicaron que a pesar de la disminución en los totales generales, el perfil de los detenidos se mantiene mayoritariamente sin antecedentes penales. Para lo que va del mes de abril del 2026, el 70.8% de los recluidos (equivalente a 42.722 personas) no posee condenas criminales, mientras que una parte significativa de quienes sí tienen antecedentes han cometido únicamente infracciones menores, como violaciones de tráfico.

Destacaron que esta estadística pone de relieve que la mayoría de los individuos bajo custodia federal no representan una amenaza para la seguridad pública, manteniendo una tendencia de «perfil no criminal» que ha superado el 70% durante todo el trimestre.

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Texas con más detenidos

Por otro lado, precisaron que geográficamente, el estado de Texas continúa liderando la nación con la mayor población de detenidos (17.908), seguido por Louisiana, California, Florida y Georgia.

Explicaron que el centro de detención ERO El Paso Camp East Montana, ubicado en Texas, se mantiene como la instalación individual más grande del país, con un promedio diario de 2.505 personas. Aunque los cinco estados principales registraron descensos moderados en sus cifras, la distribución territorial de la vigilancia migratoria se mantiene estable bajo la nueva administración, concentrándose fuertemente en la región fronteriza del sur.

Asimismo, señalaron que los programas de Alternativas a la Detención (ATD) han mostrado una notable estabilidad, manteniéndose prácticamente sin cambios con 180.701 individuos bajo monitoreo electrónico o supervisión. San Francisco encabeza las oficinas regionales en inscripciones de ATD, seguida de cerca por Los Ángeles, Miami y Chicago.

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